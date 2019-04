Doppelte Haushaltsführung: Einrichtungsgegenstände laut mündlicher Verhandlung des Bundesfinanzhofes zusätzlich zum Deckelungsbetrag der 1.000 EUR monatlich absetzbar (FOTO)

München (ots) -In der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2019 (Aktenzeichen VI R18/17) hat der Vorsitzende Richter Herr Meinhard Wittwer bereitsvorab verlauten lassen, dass der Bundesfinanzhof die Aufwendungen fürdie Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Hausrat im Rahmeneiner beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung NICHT auf die1.000 EUR monatlich begrenzten Unterkunftskosten anrechnen wird.Hintergrund: Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 hat derGesetzgeber die Unterkunftskosten am Beschäftigungsort im Rahmeneiner doppelten Haushaltsführung auf 1.000 EUR pro Monat begrenzt.Laut Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 24. Oktober2014 umfasst diese Grenze auch die für die Beschäftigungswohnungerworbenen Einrichtungsgegenstände sowie Hausrat.Gegen diese Auffassung haben Steuerpflichtige geklagt und vomFinanzgericht Düsseldorf Recht bekommen: "Die angemessenenAufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Hausrat der Unterkunftam Beschäftigungsort gehören nicht zu den gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr.5 Satz 4 EStG in der ab dem 1. Januar 2014 geltenden Fassung nurbegrenzt abziehbaren Unterkunftskosten (1.000 EUR pro Monat), sondernzu den sonstigen notwendigen Mehraufwendungen einer beruflichveranlassten doppelten Haushaltsführung, die neben denUnterkunftskosten als Werbungskosten berücksichtigt werden können(entgegen BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2014)."Diese Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf hat nunmehr derBundesfinanzhof in seiner mündlichen Verhandlung bestätigt, so dass(notwendig und angemessene) Einrichtungsgegenstände und Hausratkünftig ohne Begrenzung steuerlich abgesetzt werden können.Diese Bestätigung kommt gerade Steuerpflichtigen mitBeschäftigungswohnungen in sehr kostspieligen Ballungszentren (wie z.B. München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg usw.) zugute, abervor allem auch Mietern von möblierten Business Apartments, derenmonatliche Miete oftmals jenseits der 1.000 EUR Grenze liegen.Hier stellt sich die Frage, wie eine derartige Gesamtmietesteuerlich aufzuteilen ist (Miete vs. Möblierungszuschlag). Die aufdoppelte Haushaltsführungen spezialisierte Steuerkanzlei Bauerfeind(www.doppelte-haushaltsfuehrung.de), hat hierzu bereits Lösungen inZusammenarbeit mit weiteren Steuerexperten erarbeitet. Bei Fragenhierzu stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Thomas BauerfeindSteuerkanzlei BauerfeindSäbener Straße 92a81547 MünchenTelefon: 089/64282222thomas-bauerfeind@doppelte-haushaltsfuehrung.dewww.doppelte-haushaltsfuehrung.deOriginal-Content von: Steuerkanzlei Bauerfeind, übermittelt durch news aktuell