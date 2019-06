Doppelte Haushaltsführung: BFH erlaubt über 1.000 Euro monatlich (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Mehr als 1.000 Euro im Monat können Arbeitnehmer absetzen, die ausberuflichen Gründen eine Zweitwohnung mieten (doppelteHaushaltsführung). Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteilvom 4. April 2019 entschieden.Viele hunderttausende Arbeitnehmer unterhalten eine Zweitwohnung -allein im Jahr 2014 waren es laut Statistischem Bundesamt fast385.000 -, weil die Entfernung zwischen Arbeitsort und Hauptwohnsitzzu weit entfernt ist für die tägliche Fahrt.Alte Regel: maximal 1.000 Euro monatlich absetzenDen Betroffenen entstehen etliche Ausgaben, die doppelt gezahltwerden müssen wie Miete, Nebenkosten, Strom, Heizung, Möbel, dieRundfunkgebühren oder der Kfz-Stellplatz.Diese und viele weitere Kosten für eine doppelte Haushaltsführunglassen sich von der Steuer absetzen. Seit 2014 galt eine monatlicheObergrenze von 1.000 Euro, doch Berufstätige mit einer Zweitwohnungin kostspieligen Wohnorten wie München, Frankfurt oder Düsseldorfliegen bereits mit der Monatsmiete häufig über der 1.000-Euro-Grenze.Neue Regel: 1.000 Euro im Monat plus Hausrat und EinrichtungDer BFH hat diese Obergrenze in seinem Urteil mit Aktenzeichen VIR 18/17 gekippt: Fielen die Ausgaben für notwendigeEinrichtungsgegenstände wie Küche, Bett, Schrank, Tisch, Stühle,Kühlschrank, Duschvorhang oder Nachttisch bislang in die Maximalsummevon 1.000 Euro im Monat, sind die tatsächlichen Kosten dieserGegenstände zusätzlich absetzbar.Dabei gilt: Einrichtungsgegenstände, die nicht mehr als 800 Euro(410 Euro bis 2018) netto kosten, können noch im Anschaffungsjahrsteuerlich geltend gemacht werden. Einrichtungsgegenstände, diedagegen den Nettowert von 800 Euro (410 Euro bis 2018) übersteigen,sind über mehrere Jahre abzuschreiben.Unsere Empfehlung: Arbeitnehmer, die aus beruflichen Gründen eineZweitwohnung unterhalten, sollten alle Rechnungen und Nachweise fürnotwendige Einrichtungsgegenstände sammeln und prüfen lassen, obeventuell bis zum Jahr 2014 rückwirkend die Kosten gelten gemachtwerden können.Überblick: Diese Kosten für die doppelte Haushaltsführung sindabsetzbar- Miete- Nebenkosten- Kosten für die Reinigung von Keller oder Treppenhaus- Kosten für die Müllabfuhr, den Schornsteinfeger oder dieStraßenreinigung- Rundfunkgebühren- Kosten für einen Kfz-Stellplatz- Zweitwohnungssteuern- Maklerkosten- Umzugskosten- Renovierungsarbeiten- Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer- Fahrtkosten für eine Fahrt nach Hause oder stattdessen ein15-minütiges Telefongespräch einmal in der Woche- Verpflegungsmehraufwand innerhalb der ersten drei Monate- Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und HausratPressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell