Doppelte Grooming-Power für den gepflegten Mann: Panasonic 3-in-1-Rasierer ES-LL41 und Nasen- und Ohrhaarschneider ER-GN300 / Leistungsstarke Motoren und scharfe Klingen für maximalen Style (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf der diesjährigen IFA präsentiert Panasonic zwei neue Modelleaus dem Bereich Grooming: Der 3-in-1-Rasierer ES-LL41 und der Nasen-und Ohrhaarschneider ER-GN300 helfen beim zeitgemäßen Styling derGesichtsbehaarung. Beide vereinen mehrere Funktionen in jeweils nureinem Gerät, um Bart-, Nasen- bzw. Ohrhaare optimal zu trimmen undperfekt zu gestalten. Das sorgt für einen gepflegten Auftritt undgleichzeitig für Platz in Bad und Reisetasche.Der ES-LL41 setzt auf die Japanese Blade Tech von Panasonic mitsuperscharfen, extrem langlebigen Klingen, inspiriert von derjahrtausendalten Schmiedetechnik der Japaner. Zwei zusätzlicheKammaufsätze für den Pop-Up Trimmer machen das Gerät multifunktionalund ermöglichen ein vielseitiges Bart-Styling. Beim neuen Nasen- undOhrhaarschneider ER-GN300 verhindert die Kombination des besonderskraftvollen High-Torque-Motors mit ultrascharfen japanischen Klingendas sonst typische, eher unangenehme Zupfgefühl in dieserempfindlichen Gesichtsregion.Der ES-LL41: Innovativer 3-in-1-Rasierer für kinderleichtes StylenDer ES-LL41 wurde für Männer entwickelt, die ihren Bart nicht einfachwachsen lassen, sondern trendbewusst gestalten - egal ob Moustache,Dreitage- oder Vollbart. Panasonic gibt in Sachen Handhabung, Designund Funktionalität den Ton an und ermöglicht mit diesem Modell einkreatives, kinderleichtes Styling.Kleinste Details, feine Konturen oder Koteletten gestalten sicheinfach und präzise mit dem Pop-Up Trimmer. Mit zwei zusätzlichenKammaufsätzen lässt sich darüber hinaus in sieben verschiedenenLängen - von 0,5 bis 7 mm - scheren und so jeder beliebige Lookanpassen. Für eine besonders sanfte und gründliche Rasur arbeiteteine patentierte Linearmotortechnologie mit 13.000 Schwingungen proMinute im Innern. 45 Grad Trimmerklingen und Nano-polierteInnenklingen in einem 30 Grad-Winkel beseitigen auch diehartnäckigsten Härchen und machen - wie die Schwerter der japanischenSamurai - jeden Schnitt perfekt.Designorientiert am AnwenderDie gebogene Klingenform der Panasonic ES-Rasierer passt sichgeschmeidig an die individuellen Gesichtskonturen an. Dieabgerundeten äußeren Metallfolien gleiten gleichmäßig über die Hautund liefern so eine superglatte Rasur - auch unter dem Kinn.Ausgestattet mit dem Panasonic Bartdichte-Sensor, erkennt der ES-LL41automatisch die Struktur der Haare und passt seine Stärke in Echtzeitan. Perfekt für eine sanfte Rasur mit deutlich wenigerHautirritationen. Das ergonomische Design verhindert Belastungen fürGelenke und Ellenbogen. Die geschwungene S-Form des Griffs passtperfekt in jede Hand; das D-förmige Gehäuse orientiert sich an dernatürlichen Greifbewegung und ermöglicht auch bei längerer Rasur einbequemes Halten. Auch Ladezeit und Handhabung sind auf maximalenKomfort ausgerichtet: Bereits nach einer Stunde Ladezeit treibt derintegrierte Akku das Gerät für 50 Minuten ohne Einschränkungen an.Ein LED Display informiert über Batteriestatus und Restkapazität.Durch sein wasserdichtes Design lässt sich der ES-LL41 einfach undhygienisch benutzen, unter fließendem Wasser reinigen oder sogarunter der Dusche einsetzen.Der ER-GN300: Geballte Technik für den schonenden FeinschliffDer neuentwickelte ER-GN300 Nasen- und Ohrhaarschneider vereintund erweitert die Technik der beliebten Modelle ER-GN30 und ER430:Mit einem verbesserten High-Torque-Motor, zweischneidigen japanischenKlingen und der Absaugfunktion ist der ER-GN300 erste Wahl für dieeffiziente, sichere und gründliche Entfernung störender Härchen.Damit sich auch dickere oder dicht gewachsene Haare in der und um dieNasenregion herum ohne Reißen und Schmerzen entfernen lassen, wurdedie Klingenausrichtung des ER-GN300 präzise optimiert sowie ein Motorverbaut, der 3 Mal stärker ist als der vorherigen Modelle*. Besonderswichtig für die Gesundheit: Der Nasen- und Ohrhaarschneider entferntausschließlich die sichtbaren Haare; so bleibt die wichtigeFilterfunktion für die Atemwege unbeeinträchtigt. Aus Edelstahlgefertigt, ist der Schnittkopf nicht nur rostfrei und besonderslanglebig, sondern auch für Allergiker geeignet. Diemultifunktionalen, zweischneidigen Klingen ermöglichen präzises,gründliches Feinrasieren - ideal auch für Augenbrauen oderBartdetails.Maximale Kontrolle und KomfortDer neue ER-GN300 ist ergonomisch gestaltet, um den natürlichenBewegungen bei jeder Form der Gesichtsrasur bestmöglich zuentsprechen. Der Scherkopf lenkt die Haare in das Gerät undverhindert so zusätzlich Verletzungen. Für die perfekte Hygiene lässtsich das Gerät problemlos unter fließendem Wasser reinigen. Elegantund minimalistisch gestaltet ist der ER-GN300 das optimalePflege-Tool in jedem Männer-Bad.Preis und VerfügbarkeitDer 3-in-1-Rasierer Panasonic ES-LL41 wird ab Oktober 2018 für 119Euro (UVP) im Handel erhältlich sein. Der Nasen- und OhrhaarschneiderPanasonic ER-GN300 kann schon ab September 2018 für 39 Euro (UVP)erworben werden.*Drehmoment: 300% über dem des ER-GN30 und 10% über dem des ER430.