Doppelte Beiträge in den Sozialversicherungen - Parteien müssen Farbe bekennen

Berlin (ots) -Mehr als elf Millionen Eltern mit minderjährigen Kindern zahlendoppelt und verfassungswidrig in die Sozialversicherungen ein.Bereits 2001 hat das Bundesverfassungsgericht imPflegeversicherungsurteil entschieden, dass Eltern verfassungswidrigbelastet werden, weil neben den Geldbeiträgen der gleichwertigeErziehungsbeitrag nicht berücksichtigt wird. Zwar gibt es einenminimalen Zusatzbeitrag für Kinderlose in der Pflegeversicherung.Doch weder werden Eltern auf diese Weise entlastet, noch wurden dieanderen Zweige der Sozialversicherung ernsthaft auf den Prüfstandgestellt."Seit 16 Jahren warten Familien auf die Umsetzung derBeitragsgerechtigkeit durch die Politik", kritisiert derBundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes SebastianHeimann. "Dass der Gesetzgeber diese Entscheidung missachtet und eineverfassungsgemäße Neuregelung verweigert, hat für Familien schlimmeFolgen", betont Heimann. "Die familienblinde Steuer- undAbgabenpolitik hat zur Folge, dass breite Schichten von Familien indie Armut getrieben werden."Mit einer gemeinsamen Kampagne des Deutschen Familienverbandes unddes Familienbundes der Katholiken wehren sich Familien gegen diefamilienblinde Beitragsgestaltung in Renten-, Kranken- undPflegeversicherung.Unter dem Motto "Wir jammern nicht - wir klagen"(www.elternklagen.de) haben sich der Kampagne bereits tausendeFamilien angeschlossen und den Weg durch die Instanzen angetreten.Mehrere hundert Klagen wurden inzwischen bei Sozialgerichteneingereicht. 376 Familien legten außerdem Verfassungsbeschwerde gegenden Pflegevorsorgefonds in Karlsruhe ein, der aus der gesetzlichenPflegeversicherung finanziert wird und die Beiträge ab 2035stabilisieren soll. Entgegen der Vorgabe desBundesverfassungsgerichts werden Eltern damit zur Abfederung einesdemografischen Problems herangezogen, für das sie nichtverantwortlich sind. Zwei weitere Verfassungsbeschwerden sind wegenVerletzung der Grundrechte aus Artikel 3 Abs. 1 in Verbindung mitArtikel 6 Abs. 1 GG anhängig."Familien sind Leistungsträger unserer Gemeinschaft! Sie sorgendurch ihren Nachwuchs für den Erhalt der Sozialversicherungssystemeund übernehmen lebenslang Verantwortung für andere Menschen", betontder DFV-Bundesgeschäftsführer. "Das muss endlich respektiert und inder Gesetzgebung angemessen berücksichtigt werden! Stattdessen istdie Sozialgesetzgebung bisher blind gegenüber den Bedürfnissen vonFamilien. Sie werden zu Bittstellern degradiert."Der bevorstehende Bundestagswahlkampf wird zeigen, wie vielFamilien und ihre Bedürfnisse den großen Parteien Wert sind. DieParteien müssen in der Beitragsgerechtigkeit endlich Farbe fürFamilien bekennen. "Mehrere Millionen Eltern mit minderjährigenKindern zahlen Monat für Monat Strafabgaben in dieSozialversicherungen, weil ihre Erziehungsleistung nichtberücksichtigt wird, obwohl sie damit die Zukunft des Sozialsystemssichern", so DFV-Bundesgeschäftsführer Sebastian Heimann.Weitere Informationen:Kampagnen-Webseite "Wir jammern nicht, wir klagen":www.elternklagen.deErklärvideo zur Kampagne:https://www.youtube.com/watch?v=JCdTUIl9cfE