"Doppelt so gutes Bauchgefühl!" Schwangere Kandidatin Theresia kämpft bei "Alle gegen Einen" gegen Deutschland / App zur ProSieben-Show erfolgreich gestartet (FOTO)

Diese Kandidatin vertraut auf ihr Bauchgefühl! Die PfälzerinTheresia tritt am Samstag bei "Alle gegen Einen" gegen ganzTV-Deutschland an. Die 30-Jährige ist zuversichtlich, sich in Eltonsneuer Live-Show am 27. Oktober um 20:15 Uhr reich zu schätzen. "Ichhabe aktuell ein doppelt so gutes Bauchgefühl wie normalerweise: Ichbin im fünften Monat schwanger", sagt dieVersicherungsfachangestellte aus der Nähe von Zweibrücken.In 13 Spielrunden tritt Theresia gegen die gesamte TV-Nation anund muss den Ausgang ungewöhnlicher Experimente schätzen: Wie vieleSalatgurken kann ein Drift-Fahrer mit Hilfe zweier Samurai-Schwerterin einer S-Kurve durchtrennen? Wie oft kann ein Fallschirmspringer imfreien Fall durch einen Hula-Hoop-Reifen fliegen, bevor er seinenFallschirm öffnen muss? Und nach wie vielen Sekunden greifenscheinbar unbeaufsichtigte Kinder trotz Verbot zu Süßigkeiten? Dabeigeht es um 100.000 Euro. Als Promi-Joker kämpfen Ruth Moschner undFaisal Kawusi an Theresias Seite. Co-Host ist Bastian Bielendorfer,der viele Experimente selbst durchführt.Erfolgreich im Netz: Die "Alle gegen Einen"-AppDie "Alle gegen Einen"-App führte am Wochenende dieUnterhaltungs-Charts im App-Store an. Alle TV-Zuschauer können auchzur zweiten Ausgabe ganz einfach per App an der TV-Show teilnehmen.Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie aufwww.alle-gegen-einen.de."Alle gegen Einen", am Samstag, 27. Oktober, um 20:15 Uhr, liveauf ProSiebenHashtag zur Show: #allegegen1