Doppelt gemoppelt! - Diese Kosten für Ihren Zweitwohnsitz können Sie steuerlich absetzen (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Anmoderationsvorschlag:Millionen von Menschen pendeln jeden Tag zur Arbeit - morgens hinund abends wieder zurück. Viele hunderttausende Berufstätige lebenlaut Statistischem Bundesamt allerdings so weit von ihremArbeitsplatz entfernt, dass sie dort eine zweite Wohnung haben. Undso ein doppelter Haushalt bedeutet auch doppelte Kosten - von derMiete über den Strom bis zur Müllabfuhr. Eine ganz schöne finanzielleBelastung. Immerhin lassen sich etliche dieser Kosten von der Steuerabsetzen, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Wohnt man mehr als eine Stunde von seinem Arbeitsplatzentfernt, kann man die Kosten für seine Zweitwohnung steuerlichabsetzen. Wichtig ist dabei aber, dass der Zweitwohnsitz nicht derLebensmittelpunkt ist.O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 13 Sek.): "Gemessen wird das anDingen wie Größe und Ausstattung Ihrer Wohnungen, wie oft und häufigSie sich jeweils darin aufhalten oder auch wo Sie hauptsächlich IhreFreizeit verbringen, zum Beispiel als Mitglied in einem Verein oderFitnessstudio oder solche Dinge."Sprecher: Erklärt Christina Georgiadis vom LohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH. Sind diese Voraussetzungenerfüllt, kann man Kosten in Höhe von bis zu 1.000 Euro im Monatabsetzen - zum Beispiel für die Miete, Nebenkosten, die Müllabfuhroder die Suche nach der Zweitwohnung.O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 29 Sek.): "Also Anzeigen imInternet oder in der Zeitung. Auch Maklergebühren, Umzugskosten genauwie die Kosten für eine Renovierung, für das Arbeitszimmer oder auchdie Fahrt nach Hause einmal in der Woche. Und sogar Ausgaben fürnotwendige Einrichtungsgegenstände können Sie inzwischen absetzen,also Bett, Schränke, Tische, Stühle, Kühlschrank und solche Sachen.Gerade hat nämlich der Bundesfinanzhof, was dieseEinrichtungsgegenstände betrifft, ein sehr positives Urteil für denSteuerzahler gesprochen."Sprecher: Um hier den Überblick zu behalten, lohnt sich eineBeratung bei einem LohnsteuerhilfevereinO-Ton 3 (Christina Georgiadis, 17 Sek.): "EinLohnsteuerhilfeverein erstellt Einkommensteuererklärungen fürArbeitnehmer und Rentner. Und wir von der VLH sind mit rund 3.000Beratungsstellen bundesweit und einer Million Mitgliedern der größteLohnsteuerhilfeverein in Deutschland. Rund 1.000 Euro erhalten unsereMitglieder durchschnittlich vom Staat zurück."Abmoderationsvorschlag:Alle, die aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhaltenmüssen, können viele Kosten dafür von der Steuer absetzen, müssenaber auch einige Bedingungen erfüllen. Mehr Infos und Hilfe imSteuerdschungel finden Sie unter vlh.de.Pressekontakt:Christina GeorgiadisMail:christina.georgiadis@vlh.deTel.:06321/49010Original-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell