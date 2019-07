Doppelspitze: NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 bleiben in Niedersachsen weiterhin vorn

Hamburg (ots) - NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen bereits zum15. Mal in Folge die Plätze 1 und 2 in Niedersachsen. NDR 1Niedersachsen bleibt damit das meist gehörte Radioprogramm im größtennorddeutschen Bundesland. Der Marktanteil beträgt 20,6 Prozent. NDR 2kommt in Niedersachsen auf 16,0 Prozent. Trotz leichter Rückgängebleiben beide Programme vor den privat-kommerziellen Anbietern Radioffn (15,1 Prozent Marktanteil) und Antenne Niedersachsen (11,1Prozent Marktanteil). Das ergab die jüngste Media-Analyse (alle Wertejeweils von Montag bis Sonntag).Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die Ergebnisse der Media-AnalyseAudio bestätigen das große Vertrauen der Hörerinnen und Hörer in denNDR. NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen zum 15. Mal in Folge diebeiden Spitzenplätze. Der NDR ist in Niedersachsen fest verankert.Ganz besonders gratuliere ich dem Team von NDR 1 Niedersachsen - seit26 Jahren die Nummer 1. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer."Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA 2019 Audio II fürNorddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audioPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell