Doppelspitze bei Fielmann: Sohn von Firmengründer wird Co-Chef

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Augenoptiker Fielmann bekommt eine Doppelspitze.



Der Aufsichtsrat habe den Sohn von Gründer- und Unternehmenschef Günther Fielmann, Marc Fielmann, zum zweiten Vorstandsvorsitzenden ernannt, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag mit. Marc Fielmann (28) sitzt bereits seit gut zwei Jahren im Vorstand und verantwortete dort das Marketing. Er wird seit längerem auf den Antritt des Firmenerbes vorbereitet.

Der Konzern bezeichnete die Ernennung des Filius zum gleichberechtigten Co-Chef in einer Mitteilung einen "Zwischenschritt im Generationswechsel des Unternehmens". Günther Fielmann hatte den Konzern gegründet und ist zugleich Vorstandschef und Mehrheitsaktionär. Der 78-Jährige hatte immer betont, so lange im Amt zu bleiben, bis sein Sohn bereit sei, die Führung zu übernehmen. "Das Unternehmen Fielmann ist am besten in Familienhand aufgehoben", sagte er am Donnerstag./she/stw