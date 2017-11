Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Köln (ots) - Schauspieler Arne Rudolf hat sich bei der DKMS alspotenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Seine"Lindenstraße"-Kollegin Andrea Spatzek, die die DKMS bereits seitvielen Jahren unterstützt und schon lange in der Datei verzeichnetist, hat ihn dabei begleitet.Lesen Sie die ganze Geschichte in unserem Media Center unterhttps://mediacenter.dkms.de/news/lindenstrasse/Die Kampagne "Lass dich finden" von E.ON in Zusammenarbeit mit derDKMS ist am 16.11.2017 in Berlin mit dem PR-Report Award 2017ausgezeichnet worden. Ziel der ungewöhnlichen Kampagne war es,möglichst viele Mitarbeiter zu motivieren, sich als potenzielleStammzellspender registrieren zu lassen - und somit möglicherweiseschon bald einem Blutkrebspatienten eine neue Lebenschance zuschenken. Rund 1.400 E.ON-Kolleginnen und Kollegen sind dem Aufrufgefolgt und haben sich registrieren lassen - E.ON hat dafür alleKosten übernommen.Ausführliche Informationen zur Preisverleihung und der Kampagnefinden Sie ebenfalls in unserem Media Centerhttps://mediacenter.dkms.de/news/lass-dich-finden/Folgen Sie uns auf Twitter:https://www.twitter.com/dkmsinsights_de und besuchen Sie unserem Bloghttps://www.dkms-insights.de.Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie hier:www.dkms.dePressekontakt:Julia Runge0221-9405823321runge@dkms.demediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell