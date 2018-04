Doppelplatin-Hit, Pfälzer Mundart und Tigerente / SWR Fernsehen Familienfest mit Glasperlenspiel, Vanessa Mai, Chako Habekost u. a. / Sonntag, 9. September 2018, Speyer / Ticketvorverkauf ab 24. April (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Mainz (ots) -Zum Anfassen nah erleben Fans ihre Lieblingsstars selten. Deswegensollten sich alle, die auf Glasperlenspiel, Wincent Weiss, VanessaMai, Cris Cosmo, Christian "Chako" Habekost, Christoph Sonntag oderdie Tigerente stehen, im Vorverkauf Karten sichern. Diese und weitereStars sind beim SWR Fernsehen Familienfest am Sonntag, 9. September2018, ab 12 Uhr rund um das Technik Museum Speyer zu Gast. DieBesucherinnen und Besucher dürfen dort nicht nur zuschauen, sondernauch selbst Fernsehen machen. Der Ticketvorverkauf startet amDienstag, 24. April 2018.Glasperlenspiel, Vanessa Mai, Wincent Weiss und Cris CosmoSchlagersängerin Vanessa Mai begeistert mit starker Stimme, sanftenTexten und eingängigen Tanzrhythmen das Publikum. Die ebensogefühlvollen wie ausdrucksstarken Songs des Deutsch-Pop-SängersWincent Weiss erobern gerade die Playlists der Radiosender und inSpeyer die Herzen der Fest-Besucher. Sänger und Gitarrist Cris Cosmomischt deutsche Popmusik mit Reggae zu einem tanzbaren Cocktail.Krönender Abschluss ist der Auftritt der Band Glasperlenspiel.Spätestens mit ihrem Doppelplatin-Song "Geiles Leben" hat die GruppeMillionen von Fans gewonnen.Comedy vom FeinstenDie aus der SWR Sendung "Verstehen Sie was?" bekanntenMundartprofis Christian "Chako" Habekost und Christoph Sonntagpräsentieren Comedy und Humor vom Feinsten. Dabei nimmt derKabarettist, Comedian und Pfälzer "Mundartist" Habekost dieEigenheiten seiner Mitpfälzer aufs Korn, während Kabarettist undSpaßbombe Sonntag mit scharfer Beobachtungsgabe tiefe Einblicke indie schwäbische Seele gibt.Fernsehen zum Mitmachen und AnfassenAuf dem Festgelände treffen große und kleine Besucher auch auf dieTigerente sowie Moderatorinnen und Moderatoren, die sie aus dem SWRFernsehen kennen. Dabei ist nicht nur "Gucken" angesagt, wenn zumBeispiel Sendungen produziert werden. Mitmachen lautet die Devise,hinter oder vor der Kamera, mit oder ohne Mikrofon. ObKettcar-Parcours, Verkehrssicherheitstraining, Foto-Box derSparda-Bank oder Akrobaten des Europa-Parks - jede Menge Spiel, Spaßund Showeinlagen gibt es obendrein.Eintrittskarten kosten 11 Euro pro Erwachsener, Kinder bis 14Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Erhältlich sind dieTickets beim Technik Museum Speyer sowie online unterwww.technik-museum.de/SWR-Fernsehen-Familienfest.Pressefotos auf ARD-Foto.dePressekontakt: Heike Rossel, Telefon 06131 929 33272,heike.rossel@SWR.de, oder Ewa Harmansa, Tel.: 0 60 32 / 92 99 19,EwaHarmansa@memo-pr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell