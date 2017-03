Nach Doppelmord in Rott am Inn und Axt-Amoklauf in Düsseldorf: Menschenrechtsverein verlangt Untersuchung über die Rolle von Psychopharmaka bei Kapitalverbrechen

München (ots) - Die gewaltauslösenden Nebenwirkungen vonPsychopharmaka sollen bei Schwerverbrechen, die vonPsychiatriepatienten begangen worden sind, stärker als bisher in diepolizeilichen Ermittlungen einbezogen werden. Dies fordert dieKommission für Verstöße der Psychiatrie gegen MenschenrechteDeutschland e.V. (KVPM) im Zusammenhang mit dem kürzlichen Doppelmordan zwei Senioren im oberbayerischen Rott am Inn und dem Amoklauf amDüsseldorfer Hauptbahnhof. In beiden Fällen war der jeweilige Täterzuvor in psychiatrischer Behandlung gewesen. Um die Allgemeinheitbesser vor den tödlichen Folgen psychiatrischer Fehlbehandlungen zuschützen, müssten Straftaten, die nach der Verabreichung vonPsychopharmaka begangen worden sind, in einer separatenPolizeistatistik erfasst werden, schlägt die KVPM vor.Eine Vielzahl der persönlichkeitsverändernden Psychodrogen ist inihrer chemischen Zusammensetzung und ihren verheerenden Auswirkungennach illegalen Drogen ähnlich, betont dieAnti-Psychiatrie-Vereinigung. Dass infolge der Einnahme derPsychopillen unmotivierte Gewaltausbrüche auftreten können und dieinnere Hemmschwelle gegen die Verletzung von Artgenossen herabgesetztwird, steht in den Beipackzetteln und ist insofern denpillenverschreibenden Psychiatern bekannt. Auch andere ihrerTherapien wie beispielsweise Elektroschockbehandlungen sind nachErfahrungen der KVPM geeignet, aus normalen Menschen gefühllose,gewaltbereite Monster zu machen. Deshalb trifft die psychiatrischenÄrzte der genannten beiden Täter eine erhebliche Mitverantwortung fürderen Bluttaten.Die KVPM versorgte inzwischen die Staatsanwaltschaften inTraunstein und in Düsseldorf mit Studien, Expertenaussagen undGerichtsurteilen, um zu belegen, dass gewalttätige Verbrechen als"Nebenwirkung" psychiatrischer Behandlungsmethoden keine Ausnahmebilden, sondern in viel zu hoher Regelmäßigkeit vorkommen.Gleichzeitig wurden die Staatsanwälte ersucht, ihre Ermittlungen aufdie behandelnden Psychiater wegen des Verdachts fahrlässiger Tötungund der Gefährdung der Allgemeinheit auszuweiten.Der 25-jährige Doppelmörder von Rott am Inn war im Jahr 2010 wegenräuberischer Erpressung in die Psychiatrie eingewiesen worden. Diesiebenjährige "Behandlung", die dem Staat Kosten in Höhe vonmindestens Euro 600.000 verursachte, verwandelte den jugendlichenKriminellen in einen kaltblütigen Mörder, der am 27. Februar 2017zwei Senioren mit Messerstichen tötete, nachdem es zu einem Streitwegen Lärmbelästigung gekommen war. Seine behandelnden Psychiaterhatten ihn offenbar als "geheilt" eingestuft und ihm einenunbegleiteten Ausgang gestattet, von dem er nicht mehr zurückkehrte.Der 36-jährige Fatmir H., der am 09. März 2017 in einer wartendenS-Bahn am Düsseldorfer Hauptbahnhof wahllos mit einer Axt aufPassagiere losging und neun Menschen zum Teil schwer verletzte, warursprünglich wegen Suizidgedanken in die Psychiatrie eingewiesenworden. Auch er scheint erst durch die psychiatrische "Behandlung" zueinem gemeingefährlichen Gewalttäter geworden zu sein.Bernd Trepping, Vorstand der KVPM Deutschland, begründete denerneuten Vorstoß, um die Täter hinter den Gewaltverbrechern zurVerantwortung zu ziehen: "Psychiater sind über das Gewalt auslösendePotential von Psychopharmaka bestens unterrichtet und nach Maßgabedes Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte dazuverpflichtet, ihre Patienten auf diese Nebenwirkungen hinzuweisen.Sehr viele Psychiater kommen dieser Aufklärungspflicht jedoch nichtnach."Für Fragen, Bernd Trepping, Vorstand KVPM Deutschland e.V., Tel:0178-613 74 67Weitere Fälle psychiatrischer Fehlleistungen mit tödlichenNebenwirkungen aus jüngster Vergangenheit:Der Germanwings-Copilot Andreas Lubitz stürzte am 24. März 2015149 Menschen und sich selbst in den Tod, als er ein Verkehrsflugzeugabsichtlich zum Absturz brachte. Er hatte im Rahmen seinerpsychiatrischen Behandlung unter anderem ein Antidepressivum und dasBeruhigungsmittel Lorazepam eingenommen. Ein erhöhtes Suizid-Risikound gesteigerte Aggression aufgrund der enthemmenden Wirkung ist einein der Medizin bekannte Nebenwirkung des Präparats.Der Attentäter von Nizza, der am 14. Juli 2016 mit einem LKW 84Menschen tötete, war laut Aussage seines Vaters wegen psychischerProbleme in Behandlung. Welche Psychopharmaka ihm verabreicht wurden,erfuhr die Öffentlichkeit bisher nicht.Der 18-jährige Amokläufer David Ali S., der am 22. Juli 2016 inMünchen neun Menschen erschoss und sich dann selbst tötete, befandsich längere Zeit in psychiatrischer Behandlung. LautStaatsanwaltschaft München hat er ein Jahr vor seiner mörderischenTat zwei Monate in einer stationären Einrichtung verbracht. 