Doppelgänger-Alarm beim Fisherman's Friend Freshball: Starkes Duell beim wohl innovativsten Sportevent des Jahres - Paul Janke vs. Julius Brink (FOTO)

Bonn (ots) -It's a match: Paul Janke und Julius Brink sind bereit... sichgegenseitig nass zu machen! Attraktiv, blonde lange Haare und eincharmantes Lächeln: Der Beachvolleyball Goldjunge Brink und derRosenkavalier Janke sehen sich zum Verwechseln ähnlich - doch punktetjeder mit seiner eigenen Stärke: Bei der Premiere des Fisherman'sFriend Freshball am 28. Juli 2018 in Köln wollen die vermeintlichenZwillinge der Welt zeigen, wer der Platzhirsch ist. Die Abwandlungder allseits bekannten Disziplin Völkerball ist bisher einmalig inder Geschichte des Sports und sorgt nicht nur bei diesen beidenKandidaten für herausfordernde, starke Mo-mente. Neugierig? MehrInfos unter: www.fishermansfriend.de/freshball.Eigentlich könnte es für Julius Brink und Paul Janke nicht besserlaufen: Der eine baggerte sich gegen Brasilien zu olympischem Goldund erhielt daraufhin den Bambi in der Kategorie Sport. Der anderebaggerte bei der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" und feierte jüngst imParadies sein Rosenkavalier- und TV-Comeback. Es gibt allerdings einProblem: Die Verwechslungsgefahr! Dem Doppelgänger-Dasein wird nunein Ende gesetzt: Am 28. Juli 2018 zeigen die vermeintlichenZwillinge Stärke und treten beim Fisherman's Friend Freshballgegeneinander an, um den Konkurrenten im wahrsten Sinne des Wortesnass zu machen!Bei dem wohl innovativsten Sportevent des Jahres treten insgesamt32 Teams mit jeweils drei Spielern auf einem eigens konzipiertenSpielfeld gegeneinander an. Dabei sorgen zwei Bälle für ausreichendAction. Ziel ist es, die Gegner abzuwerfen, damit das Spielfeld desgeg-nerischen Teams zu verkleinern und die Spieler in den Pool amEnde des Spielfelds zu treiben. Die letzte Rettung bringt am Ende nurder "Sudden Splash" und da wird es im wahrsten Sinne des Wortes nass.Mit einem einzigen finalen Wurf kann der Spieß umgedreht werden: Demgegnerischen Team wird das Spielfeld unter den Füßen entrissen undsomit eine nasse Abkühlung verschafft.Wer ist treffsicherer, stark im Team und bleibt auch unterZeitdruck ruhig? Nur einer kann am Ende den Hahnenkampf gewinnen undsich einen neuen (Bagger-)Titel ergattern! Sei dabei, wenn es heißt:Paul Janke vs. Julius Brink!Du willst dir nicht nur ein Autogramm ergattern, sondern denbeiden Jungs zeigen, wer wirklich die Hosen anhat? Bewirb dich mitdeinem Team für die 1. Deutsche Freshball Meisterschaft am 28. und29. Juli 2018 und spiele gegen die Promis! Zeige Stärke und bring dasPreis-geld in Höhe von 10.000 Euro in trockene Tücher. Weitere Infosfindest du unter: www.fishermansfriend.de/freshball.Fisherman's Friend FreshballFisherman's Friend Freshball ist eine Neuinterpretation vonVölkerball und feiert 2018 Weltpremiere. Die Abwandlung der allseitsbekannten Disziplin Völkerball ist bisher einmalig in der Geschichtedes Sports - und garantiert starke Momente. Gepaart mit einemeinzigartigen Rahmenprogramm schafft die Kultmarke damit dasinnovativste Sommerevent 2018.Sie möchten die Premiere live miterleben und beim Sommerevent desJahres dabei sein? Oder wollten Sie schon immer Mal Paul Janke undJulius Brink anbaggern? Dann melden Sie sich bei uns an!Wann:Samstag, 28. und Sonntag, 29. Juli 2018Ab 10:00 UhrWo:Im Mediapark 750670 Köln