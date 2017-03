Doppelerfolg für SKODA: SUPERB und KODIAQ siegen bei Leserwahl ,Allradauto des Jahres' (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Leser des Fachmagazins ,Auto Bild Allrad' wählen den SKODASUPERB 4x4 erstmals zum Gesamtsieger in der Kategorie,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'- Achte Spitzenplatzierung für das SKODA Flaggschiff bei der Wahlzum ,Allradauto des Jahres'- Neuer SKODA KODIAQ 4x4 siegt auf Anhieb in der Importwertung derKategorie ,Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro'Der SKODA SUPERB 4x4 ist das ,Allradauto des Jahres' in derKategorie ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'. Nach sieben Siegen in derImportwertung kürten die Leserinnen und Leser des Fachmagazins ,AutoBild Allrad' das Flaggschiff der tschechischen Traditionsmarkeerstmals zur Nummer 1 in der Gesamtwertung seiner Klasse. DenDoppelerfolg für SKODA macht der neue KODIAQ 4x4 perfekt. Er wurdeauf Anhieb zum besten Importallradler unter den ,Geländewagen und SUVbis 30.000 Euro' gewählt."Das ist ein großartiges Ergebnis. Wir freuen uns sehr, dass derneue SKODA KODIAQ bereits bei seinem ersten Auftritt so viele Leserbegeistert", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung derSKODA AUTO Deutschland GmbH. "Der Gesamtsieg des SUPERB 4x4 in seinemSegment krönt das hervorragende Abschneiden. Dieser Erfolgunterstreicht, dass Deutschlands Autofahrer die Allradkompetenz vonSKODA auch in der Mittelklasse hoch bewerten."Mit 11,76 Prozent der Leserstimmen gewinnt der SUPERB 4x4 in derKategorie ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'. Damit ist der dynamischeAllradler das erste Modell der tschechischen Traditionsmarke, daseinen Gesamtsieg bei der Wahl zum ,Allradauto des Jahres' in seinerKlasse erzielt. Mit diesem Erfolg krönt er seine starken Ergebnisseaus den vergangenen Jahren: Seit 2009 kürten ihn die Leser insgesamtsieben Mal zum besten Importmodell in seiner Kategorie. Auch der neueSKODA KODIAQ 4x4 belegt den ersten Platz: 12 Prozent der Leserwählten das erste große SUV der Marke, das seit dem 4. März bei denSKODA Händlern steht, auf Anhieb zum besten Importallradler in derKategorie ,Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro'. Insgesamttriumphiert die Marke zum zwölften Mal bei der renommiertenPreisverleihung.Der SKODA SUPERB überzeugt mit emotionalem Design, besterFunktionalität und zahlreichen ,Simply Clever'-Details, die denAutofahreralltag enorm erleichtern. Darüber hinaus bietet er mit 625bis 1.760 Litern den größten Kofferraum seiner Klasse. Eine ganzePhalanx von Assistenzsystemen für mehr Sicherheit und Komfort rückendas Flaggschiff der Marke ans obere Ende der automobilenMittelklasse. Zudem bietet der SKODA SUPERB mit SmartLink undSmartGate ein Höchstmaß an Konnektivität. EinHighspeed-Internetzugang verwandelt ihn zum Hotspot auf Rädern.Der SKODA KODIAQ markiert den Auftakt der breit angelegtenSUV-Offensive der Marke. Mit einer Länge von 4,70 Metern, bis zusieben Sitzen, dem größten Kofferraum seiner Klasse und über 30,Simply Clever'-Details bietet das erste große SUV des tschechischenAutomobilherstellers zahlreiche praktische Vorteile. In punctoFahrerassistenz setzt der KODIAQ Maßstäbe in seinem Segment: Sofeiern die Umgebungskameras Area View, der vorausschauendeFußgängerschutz und der Anhängerrangierassistent Premiere im neuenSUV der Marke. Mit dem neuen Online-Dienst SKODA Connect ist derKODIAQ jederzeit online.Der SKODA 4×4-Antrieb ist die ideale Technologie für Kunden, diemit dem Fahrzeug auch abseits befestigter Straßen unterwegs seinwollen oder einen besonders schweren Anhänger ziehen möchten. Dankder elektronisch geregelten Lamellenkupplung wird die Hinterachse nurbei Bedarf zugeschaltet. Im Normalbetrieb werden ausschließlich dieVorderräder angetrieben, was aufgrund geringerer ReibungsverlusteVorteile für den Verbrauch bringt. Sobald mehr Drehmoment auf derHinterachse erforderlich ist oder die Räder mehr Grip brauchen,schaltet die Elektronik in Millisekunden die Hinterräder zu. Sobieten SKODA 4x4-Modelle selbst auf rutschigen Untergründen höchsteaktive Sicherheit und starke Traktion.In diesem Jahr fragte ,Auto Bild Allrad' seine Leser bereits zum17. Mal nach den besten Allradfahrzeugen. Die Teilnehmer konnten vom18. Januar bis 6. Februar auf dem Online-Portal des Fachmagazinsabstimmen. Zur Wahl standen 170 Fahrzeuge in zehn Kategorien. Darüberhinaus vergibt die Redaktion seit dem vergangenen Jahr dreiSonderpreise.Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell