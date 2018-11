Doppel-Tief oder nächste Welle? – Jetzt fällt die Entscheidung!

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

Die Aktienmärkte befinden sich weiterhin im Korrekturmodus. Die Erholung nach den unteren Wendepunkten Ende Oktober wurde in der vergangenen Woche beendet, womit die Technik und damit die Trends für den Rest des Jahres jetzt entschieden werden dürfte. Sie wissen:

Tragfähige Böden (also Umkehrformationen von Abwärts- in Aufwärtstrends) werden häufig durch zwei Tiefs auf einem ähnlichen Niveau oder durch einen Sell-Off (also einem Umkehrtag mit drehenden Kursen unter hohen Umsätzen) markiert. Bisher hat kaum ein Index eine der beiden Formationen ausgebildet. Die Tiefs aus dem Oktober entscheiden jetzt also darüber, ob die Kurse bis zum Jahreswechsel weiter in die Knie gehen oder ob es doch noch zu einer Jahresend-Rallye kommt. Wir bleiben bei unserer Einschätzung:

Langfristig sollten Sie solche Korrekturen immer als günstige Einstiegsgelegenheiten sehen, wie sie nur wenige Male in einem Jahrzehnt vorkommen. Falls Sie nicht schon zugegriffen haben, sollten Sie kurzfristig einen Teil Ihrer C(r)ash-Reserven einsetzen, um Ihr Aktiendepot aufzustocken. Solche Chancen bekommen Sie nicht oft!

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion