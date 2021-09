DoorDash, GrubHub, Uber verklagen NYC: Was Sie wissen müssen!

(NYSE:DASH),(NASDAQ:GRUB) und(NYSE:UBER) Eats haben die Stadt New York verklagt, weil sie während der Pandemie permanente Gebührenobergrenzen für Notfalllieferungen eingeführt haben, berichtet CNBC. Die Unternehmen behaupteten, dass die vom Stadtrat festgelegte Obergrenze von 23 %, die sich in 15 % Gebühren für die Lieferung, 5 % für die Auflistung in der App und 3 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!