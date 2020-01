München (ots) - "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos": mit 7,1 % MA(14-49 Jahre) zur Prime Time- Weitere Folge im Anschluss erfolgreich: 6,1 % MA (14-49 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,8 %Erfolgreicher Start der neuen Folgen von "Extrem sauber - Putzteufel imMessie-Chaos": Am gestrigen Donnerstagabend erzielte die Doku-Soap zum Start derneuen Folgen 7,1 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen und 11,8 % MA bei den14-29-Jährigen. Die im Anschluss ausgestrahlte Wiederholungsfolge erreichte mit6,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe und 8,4 % MA in der jungen Zielgruppegute Werte. Bis zu 1,09 Millionen Zuschauer gesamt wollten wissen, wie dasAufeinandertreffen von Sauberkeitsliebhabern und Messies abläuft.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,8 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 09.01.2020,vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten aufdie 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationVerena Köck089 - 64185 0verena.koeck@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4488217OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell