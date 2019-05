Donnerstag, 12. Dezember 2019, José Carreras Gala: Zum 25. Jubiläum gibt es die ersten 250 Tickets für je 25 Euro

München (ots) - "Wir möchten uns anlässlich des Jubiläums beiunseren langjährigen Unterstützern bedanken und ihnen vor dem Startdes offiziellen Vorverkaufs die Möglichkeit geben, Eintrittskartenfür die 25. José Carreras Gala in Leipzig zu sichern, und zwarunabhängig vom Geldbeutel", erklärt Dr. Gabriele Kröner,Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung. Dieersten 250 Tickets zum 25. Jubiläum können deshalb für eineTicketpauschale in Höhe von 25 Euro pro Stück reserviert werden.Bestellungen sind ab sofort per Email unter jcg@carreras-stiftung.deoder telefonisch unter 089 / 27 29 04 - 0 möglich. Pro Person werdenmaximal vier Tickets abgegeben. Es handelt sich um Vorzugs-Ticketsder Kategorie IV, die dann spätestens an der Abendkasse gegen Vorlageeines Vouchers erhältlich sind. Nebeneinander liegendeSitzplatzwünsche werden berücksichtigt. Der offizielle Vorverkauf fürdie 25. José Carreras Gala startet im Juli 2019.Die große Jubiläumsgala findet am Donnerstag, 12. Dezember 2019,in Leipzig statt und wird ab 20.15 Uhr live vom MitteldeutschenRundfunk (MDR) übertragen. Leipzig war bereits von 1995 bis 2012Gastgeber der José Carreras Gala. Anschließend fand Deutschlandsemotionalste Benefizveranstaltung in Rust (2013 und 2014), Berlin(2015 und 2016) und München (2017 und 2018) statt.Auch in diesem Jahr wird Weltstar und Stifter José Carreras wiedervon zahlreichen internationalen und nationalen Künstlerfreundenunterstützt, Spenden für den Kampf gegen Leukämie sowie andere Blut-und Knochenmarkserkrankungen zu sammeln. Welche Stars dabei sind,wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.Insbesondere dank der großartigen Unterstützung der Zuschauer beider alljährlichen José Carreras Gala habe die José CarrerasLeukämie-Stiftung in dem Vierteljahrhundert ihres Bestehens bereitsviel erreicht, stellt Dr. Gabriele Kröner heraus: "Insgesamt konntenwir bereits mehr als 1.200 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojektemit über 220 Millionen Euro fördern. Dem Fortschritt in derWissenschaft ist es zu verdanken, dass heute immer mehr Menschenlebengerettet werden können und Leid gelindert wird. Diesen Weg werden wirweiter konsequent gehen, um auch künftig innovativenForschungsansätzen in der Krebsforschung bestmöglicheRahmenbedingungen zu geben."José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung vonLeukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderungvon jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie dieUnterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen. Die José Carreras Leukämie-Stiftung wurde im April 2019von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als"Wissenschaftsstiftung des Jahres" ausgezeichnet.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de.Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können dieKosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.dePressekontakt MDR:Susanne Odenthal, Abteilungsleiterin Presse und Information, Tel.(0341) 300 6455 oder presse@mdr.de.Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell