Oberhausen (ots) -Rockspektakel frenetisch gefeiert - Stage Metronom Theater bebt -NRW ist Zentrum des Bombast-Rock1.600 Gäste, darunter zahlreiche Prominente bekannt aus Fernsehen,Musik und Sport erlebten heute hautnah, wie Jim Steinmans BAT OUT OFHELL - Das Musical das Stage Metronom Theater Oberhausen bei derDeutschlandpremiere zum Beben brachte. Mit donnerndem Applaus undStanding Ovations feierten sie das Musical über Liebe, Rock undRebellion. Niemanden hielt es in den Sitzen bei den epischen Songsaus der Feder von Kultkomponist Jim Steinman. NRW ist ab heute dasZentrum des Bombast-Rock!Schauspielerin und Model Sophia Thomalla bringt den Premierenabendauf den Punkt: "Es ist gut was los auf der Bühne und langweilig wirdes einem überhaupt nicht - Spannung die ganze Zeit! Ich bin großerFan davon, wenn es schnelle Musik ist." Kultblondine DanielaKatzenberger will ihr Outfit ändern: "Sehr rockig, die Musik ist tollgemacht! Die Besetzung ist sehr, sehr gut. Das ist was für Rock-Fans.Wenn ich mich umgucke merke ich, dass ich die Lederjacke vergessenhabe...". Moritz A. Sachs findet es hervorragend: "Sehr laut! Sehrgeil! Das Beste, was ich seit langem in Deutschland gesehen habe! Esist wirklich gut gemacht. Die Stimmen sind toll. Das Bühnenbild istfantastisch, die Projektionen funktionieren gut. Die Cast iststimmlich hervorragend! Ich bin ein riesen Fan der Flammen undStrapse..." Bernd Stelter ist geflasht: "Es war ein Feuerwerk, es hatgeknallt! Interessante Geschichte - Spannung wie bei Romeo und Julia,nur im Jahr 2030. Tolle Darsteller, toller Sound. Fantastisch!" TomGaebel braucht jetzt eine Lederjacke "Ich kenne viele der Songsnicht, aber dieser Power-Rock geht bei mir direkt ins Herz. Ich magdiese richtig bombastischen Szenen, wenn alle zusammen singen, esrockig und richtig groß wird. Das erwarte ich von einem Musical. DieBand haut rein, das find ich großartig. Rockig, kraftvoll,spektakulär! Ich stehe kurz davor mir die Meat Loaf-Platte Bat Out OfHell 2 und eine Lederjacke zu kaufen." Weddingplaner Froonck Matthéehielt es kaum in seinem Sitz: "Es ist unglaublich energizing! Ichmusste mitwippen, ich wollte am liebsten aufspringen. Es ist wirklichmitreißend. Die Bühne ist mega! Elektrisierend, mitreißend,aufrüttelnd, mich hat es kaum auf dem Sitz gehalten."BAT OUT OF HELL greift viele traditionelle Theater- undLiebesgeschichten auf und vereint sie zu einer temperamentvollenStory in einer Stadt namens Obsidian im Jahr 2030. Die legendärenRocksongs und Balladen bilden den Rahmen für die mitreißendeLiebesgeschichte zwischen Strat, dem unsterblichen Anführer einerjungen Rebellengruppe und Raven, der schönen Tochter des tyrannischenHerrschers Falco. Rebellische Paare, wie Romeo und Julia oder Tonyund Maria aus der West Side Story, aber auch der ewig junge FreigeistPeter Pan und Wendy standen Pate für BAT OUT OF HELL. Die zeitloseGeschichte beschäftigte Komponist Jim Steinman schon lange: Es hatmehr als vierzig Jahre gedauert, bis aus der Idee und dem Meat LoafAlbum ein Musical wurde.Bildmaterial zum kostenlosen Download finden Sie unter:http://ots.de/WFzJvAPressekontakt:Dr. Manuela WolfPR Manager Jim Steinmans BAT OUT OF HELL - Das MusicalE: manuela.wolf@stage-entertainment.comT: +49 (0)208 8822-151M: +49 (0)163 5752742W: www.musicals.deStage Metronom Theater am CentrOMusikweg 146047 OberhausenGermanyOriginal-Content von: Stage Entertainment Stuttgart, übermittelt durch news aktuell