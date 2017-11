Donner & Reuschel macht Investition in Spitzen-Sport möglich

München (ots) - Professioneller Spitzensport ist erstmals eineinvestierbare Asset-Klasse - Innovativer Fonds nutzt langfristigenWachstumstrend im globalen Sport und investiert in Medienrechte,Private Equity-Beteiligungen und SportimmobilienKaum ein Wirtschaftssektor ist in den vergangenen Jahren so starkgewachsen wie der Profi-Sport. So wurden beispielsweise im Fußballsowohl der Wert der europäischen Profivereine als auch die Preise derÜbertragungsrechte seit der Jahrtausendwende um rund 9 Prozent p.a.gesteigert. International wurden noch höhere Wachstumsratenregistriert. Zum ersten Mal können nun Anleger an dieserMilliardenbranche partizipieren.Der neu aufgelegte Sport-Fonds macht ein Investment in einenicht-korrelierende Assetklasse in Verbindung mit einer einzigartenWachstumsindustrie möglich. "Die Sport- und Entertainmentbranche wirdweiter von der Digitalisierung profitieren, denn Medienrechte, Datenund eSports sind die großen Wachstumstreiber der Zukunft", sagtMartin Wolf, der gemeinsam mit Robert Niemann, beide Sports AdvisoryInternational in München, als Berater des Fonds fungiert. "Mit dieserinnovativen Idee eröffnen wir Investoren eine ganz neue Anlageklasse,die bisher nur großen Private-Equity-Häusern oder Konzernenvorbehalten war", ergänzt Thomas Ronfeld, Leiter Primary Markets beimBankhaus Donner & Reuschel.Der Fonds investiert in die kommerziellen Bereiche des Sports mitden Schwerpunkten Fußball und Entertainment. Dazu gehörenbeispielsweise Übertragungsrechte, Beteiligungen an Vereinen oderAusrüstern und Sportimmobilien wie Leistungszentren oder Stadien.Donner & Reuschel übernimmt sowohl die Funktion der Verwahrstelle alsauch des exklusiven Vertriebspartners, als Service-KVG fungiert dieHANSAINVEST (Hanseatische Investment-GmbH). Mittelfristig soll einFondsvolumen von 200 Mio. Euro erreicht werden. DieMindestzeichnungssumme beträgt eine Mio. Euro. Die Zielrendite aufFondsebene (IRR) beträgt 8 Prozent p.a. vor Kosten, die Laufzeit desFonds ist bis Ende 2028 vorgesehen.Pressekontakt:DONNER & REUSCHEL AktiengesellschaftChristine HauwetterBallindamm 27 Friedrichstraße 1820095 Hamburg 80801 MünchenTel.: 040 30217-5567 Tel.: 089 2395-1400Fax.: 040 30217-5589 Fax: 089 2395-1628E-Mail: christine.hauwetter@donner-reuschel.dewww.donner-reuschel.deOriginal-Content von: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell