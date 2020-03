Dongzhu Ecological Environment Protection: Aufschrei, garantiert!

Am 26.03.2020, 14:53 Uhr notiert die Aktie Dongzhu Ecological Environment Protection an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 20.93 . Das Unternehmen gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Dongzhu Ecological Environment Protection haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dongzhu Ecological Environment Protection liegt mit einer Dividendenrendite von 0,71 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat einen Wert von 2,33, wodurch sich eine Differenz von -1,61 Prozent zur Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dongzhu Ecological Environment Protection. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dongzhu Ecological Environment Protection verläuft aktuell bei 16,51 . Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 21,6 aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +30,83 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 18,07 angenommen. Dies wiederum entspricht für die Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie der aktuellen Differenz von +19,54 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".