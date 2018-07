Dong-E-E-Jiao: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Sands China":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Dong-E-E-Jiao, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 12.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 52,93 CNH.

Unser Analystenteam hat Dong-E-E-Jiao auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an drei Tagen im positiven Bereich, während an sechs Tagen eine negative Diskussion überwog. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Dong-E-E-Jiao bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem fünf Handelssignale (5 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Dong-E-E-Jiao aktuell 1,74. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma". Dong-E-E-Jiao bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,53 liegt Dong-E-E-Jiao auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Biotech & Pharma" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.