Donau-Destinationen auf der ITB Berlin entdecken

Berlin (ots) - Vorstellung der neuen Broschüre zu kulinarischenSpezialitäten auf der ITB Berlin 2017 - Diskussionen zuinternationaler Vermarktung der Donau-Länder und Fahrradtourismus -Gewinnspiel mit beliebtem Donau-PassAbwechslungsreiche Erlebnisse entlang des 2.860 Kilometer langenFlusses: Auf ihrem Weg vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meerdurchquert die Donau zehn Länder. Auf der ITB Berlin erfahrenBesucher am Stand des Donaukompetenzzentrums in Halle 1.1 mehr überdie kulturellen, touristischen und landschaftlichen Attraktionen inden verschiedenen europäischen Destinationen. Mit dem beliebtenDonau-Reisepass-Spiel haben Besucher der größten Reisemesse der Weltdie Chance, Aufenthalte entlang des zweitlängsten Flusses Europas zugewinnen.Die kürzlich erschienene Broschüre "A Day on the Danube - CulinaryCulture" informiert über authentische, lokale Produkte derDonau-Region und wartet mit einer Liste von Rezepten auf, die dieAtmosphäre einer Donau-Reise in den eigenen vier Wändenwiederaufleben lässt. Die Broschüre mit Informationen zu denkulinarischen Spezialitäten ist am Stand des Donaukompetenzzentrums(Danube Competence Center) in Halle 1.1 erhältlich.Das Potential, das die Donau-Regionen in Übersee-Märkten wie Chinahaben, wird am Donnerstag, 9. März 2017 von 10.30 bis 12 Uhr währenddes ITB Berlin Kongresses erörtert. Unter dem Titel "Europe invites -Danube connects. Reaching for the new markets" diskutiert ModeratorinGordana Plamenac, Chairperson Danube Competence Center, mit MichaelCramer, MEP Chairman of the Committee for Transport and TourismEuropean Commission, Eduardo Santander, executive director of theEuropean Travel Commission, Oliver Fodor, Chief Advisor HungarianTourism Agency und Prof. Dr. Wolfgang Georg Arlt, director of theCOTRI China Outbound Tourism Research Institute über gemeinsameMarketingansätze und Produkte für die Donau-Destination.Veranstalter von Fahrradreisen entlang der Donau sollten sich dieVeranstaltung "Biking along the Danube - Tour Operators Forum" amDonnerstag, 9. März von 14 bis 15 Uhr im Raum Dessau nicht entgehenlassen. Sie können dort mit Vertretern der Tourismusorganisationender Donau-Länder über die vielfältigen Möglichkeiten von Radreisensprechen.Inspiriert von den abwechslungsreichen Urlaubserlebnissen entlangder Donau können Besucher an den Ständen der teilnehmenden Länderbeim Danube -Reisepass-Spiel selbst ihr Glück versuchen: An jedemStand erhalten sie einen Stempel in ihren Donau-Reisepass und könnenmit etwas Glück eine Reise gewinnen.Weitere Informationen und Termine sind unterwww.danubecc.org/itb2017 abrufbar.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unteritb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de/dePressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerTel.:+ 49 30 3038-2269Fax: + 49 30 3038-912269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell