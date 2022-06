Donato Muro: So werden Arbeitsplätze in der Industrie für Menschen sicher gestaltet

Düsseldorf (ots) -Donato Muro ist Naturwissenschaftler, Jurist, Sicherheitsingenieur und angehender Arbeitspsychologe. Was den 37-jährigen, mehrfach ausgebildeten Sicherheitsprofi antreibt, ist Arbeitsschutz. Er hat sich mit seinem Team der Sicherheitsingenieur.NRW der Aufgabe gewidmet, die Gesundheit der Arbeitnehmer zu fördern und sie vor physischen und psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen. Als Gründer mehrerer GmbHs und Inhaber eines spezialisierten Ingenieurbüros berät und unterstützt Donato Muro mittelständische und große Industrieunternehmen dabei, die gesetzlichen Pflichten in Sachen Arbeitssicherheit, Brandschutz und Umweltschutz richtig umzusetzen.Spricht man heute von Arbeitsschutz, denken viele Menschen an Kräne oder an schwere Betonplatten, die an Baustellen über den Köpfen der Mitarbeiter kreisen. Doch Gefahren am Arbeitsplatz lauern nicht nur auf Baustellen, sondern auch in Pflegeheimen oder in Einzelbüros. Bereits ein falsch eingestellter Arbeitsplatz kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. Laut der DGUV wurden bereits vor der Coronapandemie über 40.000 Fälle von Berufskrankheiten wie Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems oder der Atemwege verzeichnet. Zudem gab es 2018 über 800.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von über drei Tagen oder den Tod herbeiführten. Dennoch räumen viele Unternehmen dem Thema Arbeitsschutz einen zu geringen Stellenwert ein. Gerade in Büros werden die Arbeitsbelastungen oft unterschätzt. Dabei werden die Anforderungen der Gesetzgebung immer größer - spätestens, wenn es einen Arbeitsunfall gegeben hat, müssen sich Unternehmen mit dem Arbeitsschutz auseinandersetzen. "Ich kann nur raten, sich darüber bereits jetzt Gedanken zu machen, um später nicht aus der Not heraus agieren zu müssen", so Arbeitsschützer Donato Muro.Gerade, wenn es um komplizierte Fälle geht, wie sie beispielsweise in der chemischen Industrie häufig vorzufinden sind, sind Donato Muro und sein Team der Sicherheitsingenieur.NRW die richtigen Ansprechpartner: "Wir bereiten vor, wissen, was kommen wird und was getan werden muss". Dabei spricht der Sicherheitsexperte von etwas, wozu Unternehmen ohnehin verpflichtet sind. Das beginnt bereits bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung. In Büros betreffen die Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz beispielsweise ergonomische und psychische Faktoren. Donato Muro und sein Team konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf Industrien wie die Petrochemie oder Chemie, weil die Gefährdungen dort höher sind. Besonders, wenn es um die Themen Chemie und kontaminierte Bereiche geht, sind sie beliebte Ansprechpartner.Donato Muro bietet interdisziplinäre Dienstleistungen aus einer HandWas die Zusammenarbeit mit Donato Muro besonders macht, ist, dass seine Kunden keine weiteren Experten hinzuziehen müssen. Aufgrund seines breiten Spektrums an Wissen und Erfahrungen gehen seine Dienstleistungen über den normalen Arbeits- und Anlagenschutz hinaus und decken auch die Bereiche Baustellensicherheit, Chemie, Umgang mit Kontaminationen, Brand- und Explosionsschutz sowie Umweltschutz ab. So ist der Berater im gesamten HSE Bereich, also in den Bereichen Health, Safety und Environment hervorragend aufgestellt und bietet Unternehmen einen fachübergreifenden Rundum-Service.Für den Experten geht es dabei auch stark um Arbeitspsychologie. Denn wie offen Mitarbeiter Veränderungen gegenüberstehen, ist ein essenzieller Aspekt im Arbeitsschutz. "Viele Menschen wollen keine Veränderung", so der angehende Arbeitspsychologe Donato Muro, dessen Ziel es ist, Menschen zu verstehen zu geben, wie wichtig es ist, dass sie abends gesund nach Hause kommen. Der Experte kennt die Herausforderungen und weiß auch, wie sehr Sprachbarrieren und fehlende Qualifikationen der Mitarbeiter, wie sie oft auf Baustellen anzutreffen sind, die Wirksamkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen gefährden. Deshalb bietet er neben einem Onboarding für neue Mitarbeiter auch Lehrgänge und Schulungen an, die zeit- und kosteneffektiv über seine Online-Akademie auf Sicherheitsingenieur.NRW absolviert werden können.Arbeitsschutz betrifft jeden: Darum sollten sich Unternehmen frühzeitig informierenArbeitsschutz betrifft jedes Unternehmen und es gibt gesetzliche Pflichten, die eingehalten werden müssen. Donato Muro und sein Team unterstützen Unternehmen, diese Pflichten auch akkurat umzusetzen. Doch die Fachleute der Sicherheitsingenieur.NRW können frühzeitiges Handeln seitens der Unternehmen nur befürworten und sind daher auch über behördliche Verpflichtungen hinaus gefragte Ansprechpartner. Schließlich dient die Vorsorge im Arbeitsschutz nur der Sicherheit der Mitarbeiter, sondern auch den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen.