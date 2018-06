Donaldson: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Für die Aktie Donaldson aus dem Segment "Industriemaschinen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 28.06.2018 ein Kurs von 45,11 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Donaldson nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Waste & Environ Svcs & Equip. Der Unterschied beträgt 0,21 Prozentpunkte (1,67 % gegenüber 1,88 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Donaldson von 45,11 USD ist mit -4,25 Prozent Entfernung vom GD200 (47,11 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 46,6 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,2 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Donaldson-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Donaldson mit einem Wert von 23,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Waste & Environ Svcs & Equip" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,41 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.