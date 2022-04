Donald Trump: Ärger mit der Justiz!

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist von einem New Yorker Richter wegen Missachtung des Gerichts verurteilt worden, weil er einer Vorladung nicht nachgekommen ist und sich geweigert hat, Dokumente vorzulegen, die er im Rahmen einer Untersuchung seiner Geschäfte vorlegen sollte. Was geschah Richter Arthur Engoron am Obersten Gerichtshof des Staates New York hat eine Strafe von 10.000 Dollar pro Tag… Hier weiterlesen