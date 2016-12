München (ots) - Auf höchst amüsante Weise nimmt der US-PublizistJeffrey Tucker in seinem jüngsten Beitrag auf www.misesde.org dieprotektionistischen Pläne des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trumpaufs Korn. Tucker begegnet Trump beim Einkaufen eines Pullovers unddieser schlägt ihm vor, den Pullover doch besser selbst zu stricken.Das hält Tucker zwar für eine ziemlich dämliche Idee, weil erselber nicht nur schlecht strickt und darauf eigentlich auch keineLust hat, sondern auch weil jemand anders es besser kann und auchlieber macht. Aber Trump besteht darauf und bietet ihm, wenn erseinen Pullover selber strickt, deutliche Steuernachlässe an:"Jeffrey Tucker würde ein Geschäft machen." Also strickt Tuckerseinen Pullover selbst, muss dafür aber Zeit und Ressourceneinsetzen, die ihm nun woanders fehlen. Auch der Versuch, seinenPullover am Markt zu verkaufen, scheitert, denn alle potentiellenKäufer seines Pullovers haben einen ähnlichen Deal mit Donald Trumpabgeschlossen. "Wir sind 'Pullover-Selbstversorger' geworden", mussTucker erkennen.Seine satirische Allegorie hat natürlich einen ernstenHintergrund. Trumps Forderung, wieder "Made in USA" produzieren zulassen und jeden mit Strafsteuern zu belegen, der sich diesemAnsinnen widersetzt, wird die US-Bürger nicht wohlhabender, sondernärmer machen. "Der Schlüssel zu Wohlstand ist die Arbeitsteilung,also Wege zu finden, von den Talenten anderer zu profitieren. Daskann ich nur, wenn ich frei bin, nach meinen Bedürfnissen zu kaufenund zu verkaufen. Dies ist gleichzeitig das Beste für dieAllgemeinheit", so Tucker."In der Tat erfahren wir die Segnungen der Arbeitsteilung unddamit verbunden des Freihandels jeden Tag", fügt Prof. ThorstenPolleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland an."Leider erfahren wir diese Segnungen unbewusst. Die wenigsten dürftensich darüber im Klaren sein, weshalb wir beispielsweise Äpfel zujeder Jahreszeit zu relativ günstigen Preisen beziehen können.Deshalb fallen die Bürger immer wieder auf die Versprechen derProtektionisten herein, obwohl der Protektionismus das Leben für allein der Gesellschaft teurer und beschwerlicher macht."Donald J. Trump: "Du solltest Deinen Pullover selbst stricken."http://www.misesde.org/?p=14540Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell