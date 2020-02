Donald Duck als Stargast beim Opernball - Zusammen mit Andy Borg im Lustigen Taschenbuch Mundart Wienerisch (FOTO)

Berlin (ots) - Wiener Schmäh mit Ente: Der dritte Band der beliebtenMundart-Reihe des Lustigen Taschenbuchs verschlägt Donald Duck nach Wien. Dazukonnte Schlagerstar Andy Borg als Gastübersetzer gewonnen werden und glänztzudem im Comic als Opernball-Tänzer "Andy Dorg" samt Entenschnabel undvollständig "duckifiziert". Seine Freude ist riesig: "Schon als Kind habe ichdie Lustigen Taschenbücher verschlungen und es war immer ein Traum von mir,einmal in Entenhausen eine Rolle zu spielen. Das ist für mich ein echterRitterschlag oder Entenschlag, wie wir Entenhausener sagen!"Nach den Erfolgen der LTB Mundart-Bände Münchnerisch und Berlinerisch erscheintab dem 20. Februar die erste Ausgabe auf Wienerisch. Zeitgleich zum Opernballund somit ein Muss für jeden LTB-Liebhaber und Fan der ganz großen Kult-Events.Glamour-Garantie bringt Andy Borg ins LTB mit der Geschichte "Liebeslied oderLiebesleid" (Wienerisch: "Ollas fia die Kunst"). Neben seiner Rolle als "AndyDorg" übersetzt der Österreicher gekonnt ins Wienererische. Natürlich dreht sichin dieser Geschichte alles um Musik. Donald Duck singt für Daisy das Liebeslied"Adios Amor". Begeistert und überzeugt von seinen eigenen Fähigkeiten ist es fürihn selbstverständlich, an einem Casting-Wettbewerb teilzunehmen. Tollpatschigwie immer verpasst Donald die Anmeldefrist. Doch Ehrgeiz macht erfinderisch! DieEnte schummelt sich während der Show als Reinigungskraft auf die Bühne, schnapptsich das Mikrofon und trällert los. Die Plattenfirma winkt sofort mit einemVertrag ...Das LTB Mundart Wienerisch (4,99 EUR) erscheint ab dem 20.02.2020 im Handel.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepagewww.lustiges-taschenbuch.deÜbrigens glänzt das LTB durch eine aktuelle Meldung in der Fachpresse: "Miteinem Umsatz von 12,8 Millionen ist Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 2019der Umsatzsieger aller Kinder-/Comictitel im Handel. Mit einem Plus von 10 %verzeichnet das LTB aus der Egmont Ehapa Media GmbH zudem das höchsteprozentuale Wachstum unter den Top 100 Publikumszeitschriften im Presseregal."Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie bei Fragen an und zu "Andy Dorg"wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8146/4519084OTS: Egmont Ehapa Media GmbHOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell