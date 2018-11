Unterföhring (ots) - Der Donnerstag gehört ProSieben: "The Voiceof Germany" gewinnt die Prime Time mit wunderbaren 21,0 ProzentMarktanteil (14-49 Jahre). Im Anschluss punktet "Late Night Berlin" -die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf sehen 12,4 Prozent der14- bis 49-jährigen Zuschauer. ProSieben ist mit hervorragenden 13,1Prozent Tagesmarktanteil klarer Marktführer am Donnerstag.Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 11. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Debora Vater (32, Niedereschach bei Villingen-Schwenningen),Taylor Shore (34, Düsseldorf), Alina Kubina (20, Ibbenbüren beiOsnabrück), Fabrice Richter-Reichhelm (26, Berlin), Maria PasquaCasti (21, Germersheim bei Speyer), Chantal Dorn (54, Bregenz,Österreich), Luana Jil Kälin (18, Sargans, Schweiz), Lars Kamphausen(19, Kerken am Niederrhein), Susanne Czech (30, Groß-Rohrheim beiBensheim), Luka Nozza (23, Freiburg), Hugo Gonzalez Morales (19,Hamburg), Kevin Owen MacDonald (54, Lustenau am Bodensee,Österreich), Sinem Uraz (19, Hamburg)Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:09.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell