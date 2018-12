Domstein Seafood AG forscht an Futtermittel mit hohem Proteingehalt

Zug (ots) - Die moderne Fischzucht hat zwei unterschiedlicheSeiten, die immer mehr Berücksichtigung finden: Einerseits sollen dieProduktionsstätten als Aquakulturen mehr und mehr umweltfreundlichbetrieben werden, um die Fischqualität zu verbessern und den Einsatzvon Antibiotika und Chemikalien zu verringern. Denn immer wiederzeigt sich, dass die Massentierhaltung unter Wasser noch sehrinstabil ist. Der ISA-Virus (ein grippeähnliches Virus) bei Lachsenbeispielsweise führte jüngst dazu, dass Chile alsHaupt-Lachsproduzent neben Norwegen, ein Drittel weniger Fische ausseinen Lachsfarmen exportieren konnte. Auf der anderen Seite mussaber auch die Futtermenge an Rohfisch, der dann in diesenAquakulturen verfüttert wird, reduziert werden, um diesemAnachronismus ein Ende zu setzen. Denn für ein Kilo gezüchteten Lachsmüssen derzeit mehrere Kilos wild gefangener Fisch verfüttert werden.Bei der Thunfischzucht, deren Hauptabnehmer mit gigantischenJahresmengen beispielsweise die Japaner sind, werden sogar 20 KiloFutter pro Kilo Thunfisch benötigt. Das sprengt langfristig dieKapazitäten, denn die weltweiten Fischbestände sind stark rückläufig,wobei alleine 2018 laut einer aktuellen Situationsbeschreibung derFAO (Welternährungsorganisation) etwa 157,6 Millionen Tonnen Fischvon der Weltbevölkerung konsumiert werden. Deshalb wird mittlerweileca. ein Drittel des global verzehrten Fisches in Aquakulturenproduziert. Doch der Aufwand dafür ist im Verhältnis zum Nutzen, wieoben angesprochen, noch viel zu hoch. Damit bleibt das Futter dergrößte Engpass bei der Meeresfischzucht.Aus diesem Grund arbeitet die Domstein Seafood AG gemeinsam miteinem südost-asiatischen Forscherteam an einem neuenFischfuttermittel mit sehr hohem Proteingehalt. "Wir bereiten unsvor, Fischfutter auf ein neues Niveau zu heben, indem wir dieEiweißmenge erhöhen und so den Zuchtfisch für die menschlicheGesundheit wertvoller machen", kommentiert Dr. Michael Feldmann, CEOder Domstein Seafood AG. Damit könnte man die herkömmlichenFutterrationen an Frischfisch nicht nur reduzieren, sondernlangfristig durch das neuartige Futter ersetzen. So sind die Pläne,an denen mit Hochdruck gearbeitet wird. Denn die Omega-3-Fettsäuren,die die Qualität und Beliebtheit von Fisch ausmachen, können von denTieren nur bei adäquater Fütterung produziert werden. Deshalb wirdheutzutage vielerorts mit Fischmehl und -öl zugefüttert, dafür werdenaber weltweit die Sardellenvorkommen aus den Meeren abgefischt.Ersatzweise versucht man, ungesättigte Fettsäuren aus Raps denZuchtfischen beizufüttern. Aber eine marktreife Lösung ist noch nichtin Sicht.Süßwasser-Allesfresser wie der Tilapia, die sogar gemähten Rasenvertilgen sollen, sind auf Grund der minderen Fleischqualität für dieDomstein Seafood AG keine Alternative in der Fischzucht. Auch wennderen Fütterung unproblematisch ist. Denn der Qualitätsanspruch stehtim Vordergrund der Firmenphilosophie. "An dieser spezifischenGesamtsituation erkennt man, dass unsere Forschungsabteilungen denrichtigen Weg eingeschlagen haben, um dieser Problematik angemessenentgegen zu treten", so Dr. Feldmann. Derzeit befindet sich das neueFutter in der letzten Erprobungsphase und könnte schon baldserienreif sein.Pressekontakt:Domstein Seafood AGSteinhauserstrasse 74, 6300 Zug, SwitzerlandPhone: +4141 508 7518Fax: +4141 560 8097Email: info@domstein.chOriginal-Content von: Domstein Seafood AG, übermittelt durch news aktuell