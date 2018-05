Gauting/München (ots) -Mit dem Bildband BEST VILLA COLLECTION setzt der MünchenerReiseanbieter DOMIZILE REISEN neue Massstäbe in der Präsentationhochwertiger Ferienimmobilien. In dem 100-seitigen Bildband werdenexklusive Ferienvillen, Fincas und Chalets sowie ausgesuchteFotografien der Firmengründerin Helga Erber präsentiert. Helga Erbergeht mit diesem Buch einen neuen Weg, denn anspruchsvolleFerienhauskunden verlangen heute mehr als nur eine schöne Website."Das haptische Erlebnis erzeugt Vertrauen", sagt sie. "Vertrauen undindividueller Service sind Voraussetzungen für eine langjährigeKundenbeziehung." Der Bildband hebt sich aufgrund der wertigenMaterialien, der Papierauswahl und einer hochwertigen Bindungdeutlich von sogenannten CoffeTableBooks ab. Das hat Helga Erberbeabsichtigt, denn mit der BEST VILLA COLLECTION will siedemonstrieren, dass sie und ihr Team die Vermietung exklusiverFeriendomizile als Kunsthandwerk verstehen. Das Buch ist somit das"Sahnehäubchen" der individuell gestalteten Werbemittel von DOMIZILEREISEN.Der Bildband wurde im Rahmen eines Kundenevents am 26. April 2018der Öffentlichkeit präsentiert und bereits am 23. Mai 2018 für denGERMAN DESIGN AWARD 2019 nominiert.Pressekontakt:Arthur P. MattejatTel: 0049-89-833 084email: apm@domizile.deOriginal-Content von: Domizile Reisen KG, übermittelt durch news aktuell