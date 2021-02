Domino’s Pizza: KGV auf einen Blick!

In der aktuellen Börsensitzung notiert Domino’s Pizza Inc. (NYSE:DPZ) bei $341,45, nach einem Kursgewinn von 1,03%. Im letzten Monat fiel die Aktie jedoch um 7,89% und im letzten Jahr um 1,74%. Aktionäre könnten daran interessiert sein zu erfahren, ob die Aktie unterbewertet ist, auch wenn das Unternehmen in der aktuellen Sitzung eine gute Performance zeigt.

Die Aktie liegt derzeit um 24,07% höher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung