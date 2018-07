Domino’s Pizza: Ist jetzt alles möglich?

Domino's Pizza weist am 26.07.2018, 10:05 Uhr einen Kurs von 332 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.Die Aussichten für Domino's Pizza haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Domino's Pizza aktuell 2,72. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants". Domino's Pizza bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...