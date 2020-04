Domino’s Pizza: War das schon alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Domino's Pizza, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.04.2020, 02:57 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 332.36 USD.

Wie Domino's Pizza derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Domino's Pizza-RSI ist mit einer Ausprägung von 45,02 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 55,08, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Domino's Pizza erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 16,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,95 Prozent im Branchenvergleich für Domino's Pizza bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,76 Prozent im letzten Jahr. Domino's Pizza lag 23,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Domino's Pizza wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 19 Buy, 7 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Domino's Pizza liegt im Mittel wiederum bei 340,2 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 333,77 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 1,93 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Domino's Pizza insgesamt die Einschätzung "Buy".