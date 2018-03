Dominique Gisin im VR der Bergbahnen Engelberg – Aktionäre stimmen Anträgen zu

Engelberg (awp) - Die Aktionäre der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis haben an der ordentlichen Generalversammlung 2018 alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden allesamt bestätigt. Die ehemalige Ski-Olympiasiegerin Dominique Gisin wurde dabei neu für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Hans Wicki wird den Verwaltungsrat für das nächste Jahr erneut präsidieren, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten