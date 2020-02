Dominica stattet die gesamte Bevölkerung im Rahmen eines vollständigen Plastikverbots mit plastikfreien Taschen aus

Roseau, Dominica (ots/PRNewswire) - Die Regierung des Commonwealth of Dominicagibt heute bekannt, dass sie alle Haushalte auf der Insel mit Jute- undBaumwolltaschen ausstattet, die als eine nachhaltige Alternative zuPlastiktaschen dienen sollen.Go Green Dominica - Die Regierung von Dominica wird alle Haushalte auf der Inselmit Jute- und Baumwolltaschen ausstatten, die als eine nachhaltige Alternativezu Plastiktaschen dienen sollen.Go Green Dominica - Die Regierung von Dominica wird alle Haushalte auf der Inselmit Jute- und Baumwolltaschen ausstatten, die als eine nachhaltige Alternativezu Plastiktaschen dienen sollen.Die Initiative "Go Green Dominica" folgt einem umfassenden Verbot allerEinwegbehälter aus Kunststoff und Styropor, das im Januar 2019 in Kraft trat,und außerdem gilt seit Dezember 2015 ein Einfuhrzoll von 0 % aufauthentifizierte biologisch abbaubare Produkte und wiederverwendbareEinkaufstaschen.Besucher der Insel werden ermutigt, die dominikanische Lebensart anzunehmen, dieihre Wurzeln in der Fürsorge für die natürliche Umgebung hat. DerÖkotourismussektor der Insel floriert und es werden ständig neue umweltbewussteLuxusresorts gebaut, dank des weltweit führenden Programms Citizenship byInvestment (https://cbiu.gov.dm/faqs/) (CBI) von Dominica. Hoteliers arbeitenmit ihren örtlichen Gemeinschaften zusammen, um den Gästen ethisch bezogene,frische Produkte zu liefern. Unterdessen unterstützen Einzelpersonen undFamilien aus der ganzen Welt Dominicas Weg in Richtung Klimabeständigkeit, indemsie seine Staatsbürgerschaft über das CBI-Programm erlangen.2017 wurde Dominica vom Kategorie-5-Hurrikan Maria getroffen, der Schäden inzweifacher Höhe seines Bruttoinlandsprodukts verursachte - zu einem Zeitpunkt,als sich die Insel noch immer vom Sturm Erika von 2015 erholte. PremierministerRoosevelt Skerrit sagte damals auf der Generalversammlung der Vereinten Nationenin New York, Tage nach dem Landfall von Maria, so treffend: "72.000 Dominikanerstehen an der vordersten Front in einem Krieg, den sie sich nicht ausgesuchthaben, ein Krieg mit zahlreichen Opfern, den diese nicht begonnen haben [...]Während die großen Länder reden, leiden die kleinen Inselnationen. Wir brauchenTaten, und wir brauchen sie jetzt."Seitdem hat die dominikanische Regierung Hunderte von Millionen für einenwirtschaftlichen Übergang und Wiederherstellung ausgegeben. Neben der großenSanierung und Verstärkung der Infrastruktur wurden gesamten Gemeinschaftenkostenlose moderne Häuser bereitgestellt, neu gebaut in sichereren Gegenden undwiderstandsfähig gegen die schlimmsten Wetterkatastrophen. Dies ist als"Wohnungsrevolution" bekannt und sie wird auf der ganzen Insel 5.000 Einheitenumfassen. Bald wird Dominicas gesamte Bevölkerung auch mit grüner Energie ausder derzeit in Entwicklung befindlichen geothermischen Anlage versorgt, die dasPotenzial hat, auch Nachbarinseln zu versorgen.Dominica nähert sich seinem ehrgeizigen Ziel, die erste klimaresistente Nationder Welt zu werden, wie es PM Skerrit nach dem Hurrikan Maria 2017 versprochenhat. Er ist der Ansicht, dass Dominica als die Naturinsel der Karibik dieseBezeichnung in jeder Hinsicht bewahren und reflektieren müsse.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1090463/Go_Green_Dominica.jpgPressekontakt:001 (767) 266 3000cscentre@dominica.gov.dmwww.dominica.gov.dmWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141406/4521025OTS: Government of DominicaOriginal-Content von: Government of Dominica, übermittelt durch news aktuell