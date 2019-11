Domian will auch mit Nazis reden

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Drei Jahre nach dem Ende seiner Telefon-Talkradio-Sendung plaudert Jürgen Domian wieder: Am Freitag startet seine neue Talkshow "Domian Live" im WDR. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte Domian, dass er selbst mit Rechtsextremen kein Gespräch ausschließen würde. "Ja, ich rede auch mit Nazis, Mauerschützen oder Hooligans. Für mich ist es geradezu eine Bürgerpflicht, so lange zu reden, wie überhaupt die Chance dazu besteht. Nur so lässt sich vielleicht etwas bewegen. Wer schweigt und ausgrenzt, hat diese Hoffnung aufgegeben." Über sein neues Leben ohne Nachttalk sagt Domian: "Es ist viel leichter jetzt, soziale Kontakte zu pflegen. Damals ging die Sendung bis 2 Uhr nachts, danach haben wir sie nachbereitet. Um halb sechs bin ich ins Bett gegangen. Heute gucke ich manchmal "Markus Lanz" und gehe danach schlafen."

