"Domian live" mit Sondersendung im WDR Fernsehen und bei WDR 2

Köln (ots) - Am kommenden Montag (23. März 2020) meldet sich "Domian live" mit einer Sondersendung zur Corona-Krise, von 22.15 bis 23.15 Uhr im WDR Fernsehen und bei WDR 2. Jürgen Domian möchte mit den Menschen darüber sprechen, wie sie mit der aktuellen Ausnahmesituation umgehen. Er möchte über Sorgen und Ängste sprechen, aber auch über Dinge, die Hoffnung machen und darüber, wie alle gemeinsam diese Krise überstehen können. In seiner Call-In-Sendung hört er zu, gibt Rat und macht Mut. Unterstützt wird Domian von einer Psychologin.Interessierte können sich ab sofort unter der Nummer 0800 220 8899 melden oder eine Mail an domian@wdr.de schreiben.Die Sendung wird von ume GmbH in Zusammenarbeit mit dem WDR produziert, die Redaktion im WDR liegt bei Elke Thommessen.