Dometic: Eine Gewinnchance?

An der Börse notiert die Aktie Dometic am 21.04.2021, 23:09 Uhr, mit dem Kurs von 130.9 SEK. Die Aktie der Dometic wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Dometic auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Dometic. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dometic daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Dometic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Dometic beläuft sich mittlerweile auf 108,67 SEK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 130,9 SEK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,46 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 121,93 SEK. Somit ist die Aktie mit +7,36 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Dometic lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Dometic in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Dometic?

