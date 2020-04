Dolzer-Restart diese Woche in allen Filialen (FOTO)

Schneeberg (ots) - - Back to Business in Style - Hoher Kundenzuspruch in schwierigen Zeiten- Neuer Online-Shop gestartet - stilvolle Mund-Nasen-Masken gefragt- Vollständiges Sortiment im Angebot - Lieferketten intaktDer Lock-Down für Dolzer Maßkonfektionäre ist vorüber: In dieser Woche werden sukzessive alle bundesweit 18 Filialen des Schneeberger Unternehmens geöffnet. Der wochenlangen Zwangspause angesichts der Corona-Krise folgt der Restart, wobei die Öffnungszeiten der aktuellen Situation angepasst werden. (Siehe: http://www.Dolzer.com )Für das frisch sanierte Unternehmen mit neuer Eigentümerstruktur ist dies in doppelter Hinsicht ein Aufbruch in die Zukunft. Dabei ist der Wiedereinstieg in die Normalität zunächst vollständig ohne staatliche ad-hoc Hilfe gelungen, denn die zügig aufgesetzten Corona-Hilfsprogramme von Bund und Ländern greifen bisher nicht für mittelständische Unternehmen mit Schutzschirmvergangenheit. Der finanzielle Kraftakt lag somit alleine bei den neuen Gesellschaftern und der in Kurzarbeit befindlichen Belegschaft."Die jüngsten Wochen waren schwierig und äußerst kreativ zugleich. Wir haben unseren Online-Shop für stilvolle Mund-Nasen-Masken aus Eigenproduktion aufgebaut und gestartet. Die Bestellungen der ersten Wochen übertreffen unsere Erwartungen deutlich", sagt der geschäftsführende Mitgesellschafter Thomas Selkirk. Der Kundendialog wurde gerade während des Lock-Downs intensiviert und dieser Ansatz trägt Früchte. "Wir freuen uns, unsere Kunden schnell wieder vor Ort zu begrüßen. Ein Blick auf die Zahl der schon online vereinbarten Termine zeigt, sehr viele wollen Back-to-Business in Style und haben auch in diesen schwierigen Zeiten ein Bedürfnis nach Mode mit Stil", sagt Thomas Selkirk. Erst Anfang April hatte Dolzer die künftige Ausrichtung skizziert: Das Unternehmen mit seinen etwa 200 Mitarbeitern in Deutschland richtet den Blick nach vorne und setzt auf frische Ideen im Sortiment, finanzielle Stabilität, eine effiziente Organisationstruktur und perspektivisches Wachstum mit Augenmaß. ( Siehe Pressemitteilung vom 5. April (https://www.presseportal.de/pm/143298/4564658) )Pressekontakt:Tel. +49(0)40 380-385-0info@dolzer.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143298/4583630OTS: Dolzer MaßkonfektionäreOriginal-Content von: Dolzer Maßkonfektionäre, übermittelt durch news aktuell