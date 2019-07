Dolphin Trust GmbH ändert Namen in German Property Group GmbH (FOTO)

Langenhagen-Hannover (ots) -Nach zehn erfolgreichen Jahren in der Denkmalsanierung hat sichdie Geschäftsführung der Dolphin Trust GmbH im März 2019 für eineUmbenennung des Unternehmens in German Property Group GmbHentschieden.Mit der Umbenennung verfolgt das Unternehmen den Zweck das eigeneTätigkeitsfeld hervorzuheben. So weist der neue Name - anders alsDolphin Trust - ganz klar auf den deutschen Immobilienmarkt und setztsomit neue Impulse die Marke für das Immobiliengeschäft zu stärken.Neben der Sanierung und Revitalisierung von Baudenkmalen besteht derGeschäftszweck der German Property Group GmbH natürlich auch in dergezielten Entwicklung und Umnutzung von weiteren Denkmalimmobilien.Daneben ergibt sich für die German Property Group an ausgewähltenStandorten die Möglichkeit, Neubauflächen zu entwickeln.Pressekontakt:info@german-property-group.comGerman Property Group GmbHIn den Kolkwiesen 68D-30851 Langenhagen - Hannoverwww.german-property-group.comOriginal-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell