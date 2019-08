Die neue Kryptowährung "Mobilio" verhindert die Hauptursache vonVerkehrsunfällen. Mit der Mobilio App werden Autofahrer belohnt, wennsie am Steuer auf das Handy verzichten.Wien (ots/PRNewswire) - Fast automatisch greift man bei einereintreffenden Nachricht zum Handy. Und auch eingehende Anrufe nimmtman sofort entgegen, denn es könnte ja wichtig sein. Eigentlich keinProblem, außer man lenkt gerade ein Fahrzeug. Dann fährt man nämlichbereits beim Überfliegen einer Nachricht etwa 100 Meter im Blindflug.Verkehrsunfälle sind weltweit die häufigste Todesursache(https://www.mobilio.cc/a-new-way-to-fight-distracted-driving/) fürjunge Menschen im Alter von 5 bis 29. Bei jedem vierten davon spieltdas Handy eine Rolle und ist damit zur Unfallursache Nummer 1geworden. Neben dem persönlichen Leid entsteht zudem einwirtschaftlicher Schaden von fast 500 Milliarden Euro pro Jahr.Traditionelle Ansätze wie Verkehrsstrafen haben sich aufgrund dertief verwurzelten psychologischen Natur des Problems als wenigeffektiv erwiesen. "Die Befriedigung unserer Neugier durch den Griffzum Telefon ist nämlich direkt mit dem Belohnungssystem unseresGehirns verbunden.", erklärt der Neurologe und Prüfungsvorsitzendefür Neurologie der Berliner Ärztekammer, Dr. Afshin Jawari."Genau deswegen setzen wir mit der Mobilio App auf Belohnung stattBestrafung.", sagt Harald Trautsch, CEO von Dolphin Technologies.Diese ist für Android Geräte und iPhones verfügbar und man erhält fürden Handyverzicht beim Autofahren Punkte, die man gleich in der Appzum aktuellen Wechselkurs in Mobilio Token eintauschen kann. Diedigitale Währung ist so konzipiert, dass sie einen immer höheren Wertbekommt, je mehr Menschen die App benutzen. "Die Vision, dass derMobilio Token einmal eine ähnliche Performance wie Bitcoin und Cohinlegen könnte, schafft einen starken Anreiz, sicher unterwegs zusein.", ergänzt Trautsch.Diese Methode stellt außerdem sicher, dass der Mobilio Token einentatsächlichen Wert generiert, nämlich Sicherheit im Straßenverkehr.Darüber hinaus ist der leichte Zugang zur Währung wichtig, um sieeinem breiten Publikum zugänglich zu machen. "Denn dieseDemokratisierung hat wichtige Auswirkungen auf den zukünftigen Nutzenund Wert von Mobilio.", so Trautsch. Mehr über Mobilio unterwww.mobilio.cc.Mobilio Token können auf dem sogenannten "Mobilio Marketplace"eingesetzt werden, den Dolphin Technologies derzeit gemeinsam mitIndustriepartnern aufbaut. Mit der Währung kann man zukünftigProdukte und Services von Versicherungen, Handelsunternehmen undanderen Marktplatz Teilnehmern bezahlen. Zusätzlich wird der Tokeninnerhalb der nächsten Monate auf Crypto Exchanges gehandelt werden,und bekommt damit auch einen Wert in der 'realen' Welt.Pressekontakt:Dolphin Technologies GmbHwww.dolph.inHarald Trautschpress@dolph.inTel. +43 1 715344377Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956542/Mobilio_app.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/956543/Dolphin_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: Dolphin Technologies, übermittelt durch news aktuell