Dolphin Entertainment Aktie: Das Unternhemen erwirbt Anteile am Midnight Theatre!

Dolphin Entertainment Inc. (NASDAQ:DLPN) hat sich am Midnight Theatre beteiligt, einem modernen Varieté-Theater und Restaurant in Manhattan. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Das Midnight Theatre befindet sich in der Endphase der Bauarbeiten und wird voraussichtlich im Spätherbst 2021 in der kürzlich eröffneten Siedlung Manhattan West eröffnet.

Das Midnight Theatre besteht aus dem Theater selbst, einem separaten panasiatischen Restaurant, Hidden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung