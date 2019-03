Dollar Tree: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Dollar Tree":

Dollar Tree, ein Unternehmen aus dem Markt "Allgemeine Warenhäuser", notiert aktuell (Stand 19:33 Uhr) mit 100,12 USD im Minus (-0.53 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Dollar Tree in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dollar Tree-Aktie ein Durchschnitt von 89,41 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 100,65 USD (+12,57 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 97,67 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,05 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Dollar Tree ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Dollar Tree erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Dollar Tree-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 102,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (100,65 USD) ausgehend um 1,94 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Dollar Tree von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.