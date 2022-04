Dollar: Kursanstieg durch Umschwung der Fed?

Der US-Dollar hat sich am Montag in Europa gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen gefestigt, während die Renditen von US-Staatsanleihen in Erwartung einer baldigen aggressiven Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve in die Höhe schossen. Die Renditekurve der Staatsanleihen setzte ihre Inversion fort, wobei die kurzfristigen Zinssätze über die langfristigen Zinssätze stiegen, da die Anleger eine straffere Geldpolitik in den kommenden Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



