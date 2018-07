Wirklich, Dollar General?

Weitere Suchergebnisse zu "Dollar General":

Der Kurs der Aktie Dollar General steht am 25.07.2018, 21:36 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 98,23 USD. Der Titel wird der Branche "Allgemeine Warenhäuser" zugerechnet.Unsere Analysten haben Dollar General nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Dollar General mit einem Wert von 20,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Consumer Staples" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,26 , womit sich ein Abstand von 50 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

