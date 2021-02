Singapur (ots/PRNewswire) - Der Globale Fonds wird daran arbeiten, dass die Marke ihr Versprechen besser erfülltNur etwas mehr als sechs Monate nach der Veröffentlichung von The Dole Promise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=1653193215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D3212852481%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsunshineforall.com%252Fen%26a%3DThe%2BDole%2BPromise&a=The+Dole+Promise) an die Welt, konzentrieren sich Dole Asia Holdings und seine Tochtergesellschaften nun sowohl auf das globale Bewusstsein als auch auf sofortiges Handeln mit der Einführung des Sunshine for All(TM) Fund, ein jährlicher Fonds in Höhe von 2 Millionen US-Dollar, der globale strategische Partnerschaften und Innovationen in den entscheidenden Bereichen Nachhaltigkeit, Zugang zu Lebensmitteln und Verschwendung unterstützen wird. Der Fonds wird zusammen mit The Growing Distance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=3962189646&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D39493318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FQIJisuCi4Z0%26a%3DThe%2BGrowing%2BDistance&a=The+Growing+Distance) aufgelegt, einem Kurzfilm, der die kritischen Lücken anspricht, die das Unternehmen als Hindernisse für eine gute Ernährung für alle sieht.Erschreckende und sich ständig verschlechternde globale Statistiken zum Thema Ernährung treiben Dole bei der Suche nach Lösungen an. So leidet fast ein Viertel der Weltbevölkerung unter mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit1 und weltweit geht ein Drittel der für den menschlichen Verzehr produzierten Nahrungsmittel verloren oder wird verschwendet2. Durch die Zusammenarbeit mit talentierten Innovatoren, vielversprechenden Start-ups und fortschrittlichen Partnern wird der Fonds diese Lücken in Bezug auf Erschwinglichkeit und Verschwendung sowie Zugänglichkeit und Akzeptanz schließen - alles mit dem Ziel, das Versprechen von Dole zu erfüllen und für die Menschen, den Planeten und unseren gemeinsamen Wohlstand zu sorgen."Wir glauben, dass Zweckmäßigkeit jeden Teil des Unternehmens durchdringen muss, um diese globalen Herausforderungen anzugehen - von unserem Geschäftsmodell und den Produkten, die wir herstellen, bis hin zu unserer Arbeit mit Partnern, wofür wir uns einsetzen und wie wir uns für eine gleichberechtigtere Welt einsetzen", sagte Pier Luigi Sigismondi, Präsident von Dole Packaged Foods Worldwide. "Das Bewusstsein für die globalen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zu schärfen und durch diesen Fonds in die besten Denkansätze zu investieren, ist unsere Art sicherzustellen, dass wir nicht nur unseren Zweck erfüllen, sondern auch greifbare Lösungen und echte systemische Veränderungen vorantreiben - heute."Dole ist sich der Notwendigkeit bewusst, mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, um den Kampf gegen ungerechte Ernährung auf der ganzen Welt zu unterstützen. Daher sucht das Unternehmen nach Partnern - von Unternehmern, Start-ups, strategisch denkenden Unternehmen bis hin zu Social-Impact-Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen -, die ihre Expertise in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Ernährungswissenschaft, kompostierbare Verpackungen, Lieferkette, Logistik, nachhaltige Landwirtschaft und schnelldrehende Konsumgüter einbringen."Unsere Arbeit für Sunshine for All während der Pandemie hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass Menschen sich uns anschließen, wenn sie an das glauben, was wir tun", sagte Barbara Guerpillon, Global Head of Ventures, Dole Packaged Foods und Asia Fresh. "Der Fonds ist unser Signal an die Welt, dass wir offen für Unternehmen sind und dass die Wirtschaft Innovationen, Aktionen und Veränderungen findet, antreibt und fördert."Um mehr zu erfahren oder sich für den Fonds zu bewerben, besuchen Sie bitte sunshineforall.comInformationen zu "The Dole Promise"Im Jahr 2020 verkündete Dole The Dole Promise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=3600863907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D650835818%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.businesswire.com%252Fnews%252Fhome%252F20200630005347%252Fen%252FDole-Announces-its-Promises-Bringing-Interdependent-Prosperity-to-People-and-the-Planet%26a%3DThe%2BDole%2BPromise&a=The+Dole+Promise) mit seinen drei Säulen rund um Ernährung, Nachhaltigkeit und die Schaffung gemeinsamer Werte.- Besser für die Menschheit: Zugang zu nachhaltiger Ernährung für 1 Milliarde Menschen bis zum Jahr 2025, Übergang zu null verarbeitetem Zucker in allen Dole Packaged Foods Produkten bis 2025.- Besser für den Planeten: Wir arbeiten darauf hin, dass bis 2025 keine Früchte mehr von den Dole-Farmen zu den Märkten verloren gehen und streben an, dass bis 2025 keine Plastikverpackungen auf fossiler Basis mehr verwendet werden. Wir arbeiten darauf hin, dass Dole bis 2030 keine Kohlenstoffemissionen mehr ausstößt.- Besser für alle Stakeholder: Dole wird sich weiterhin positiv auf alle Landwirte, Gemeinden und Menschen auswirken, die für Dole arbeiten - durch sein Engagement für Chancengleichheit, existenzsichernde Löhne und ein immer höheres Maß an Sicherheit, Ernährung und Wohlbefinden. Das Unternehmen ist auch bestrebt, die Menschenrechte innerhalb der direkten Betriebe und Lieferketten durch den Aufbau einer Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern. Das Unternehmen strebt auch eine 50%ige Steigerung des Unternehmenswertes bis 2025 an.1 World Health Organization: The State of Food Security & Nutrition in the World (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=3867894093&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D1780257833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.who.int%252Fdocs%252Fdefault-source%252Fnutritionlibrary%252Fpublications%252Fstate-food-security-nutrition-2020-inbrief-en.pdf%253Fsfvrsn%253D65fbc6ed_4%26a%3DWorld%2BHealth%2BOrganization%253A%2BThe%2BState%2Bof%2BFood%2BSecurity%2B%2526%2BNutrition%2Bin%2Bthe%2BWorld&a=World+Health+Organization%3A+The+State+of+Food+Security+%26+Nutrition+in+the+World)2 Food & Agriculture Organization of the UN: Food Loss & Food Waste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=575610695&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D2865313742%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fao.org%252Ffood-loss-and-food-waste%252Fflw-data)%26a%3DFood%2B%2526%2BAgriculture%2BOrganization%2Bof%2Bthe%2BUN%253A%2BFood%2BLoss%2B%2526%2BFood%2BWaste&a=Food+%26+Agriculture+Organization+of+the+UN%3A+Food+Loss+%26+Food+Waste)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440045/Dole_The_Growing_Distance.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=1254806459&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1440045%2FDole_The_Growing_Distance.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1440045%2FDole_The_Growing_Distance.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3068316-1&h=2677775450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3068316-1%26h%3D3804624460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F152677%252Fdole_packaged_foods_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F152677%252Fdole_packaged_foods_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F152677%2Fdole_packaged_foods_logo.jpg)Pressekontakt:Melissa Viguemvigue@peppercomm.comOriginal-Content von: Dole Packaged Foods, LLC, übermittelt durch news aktuell