Dole Worldwide Packaged Foods ernennt Dr. Lara Ramdin zum Chief Innovation Officer

Singapur (ots/PRNewswire) - Wichtige Ernennung zur Umsetzung des Dole Promise: nahrhafte Lebensmittel für 1 Milliarde Menschen zugänglich machen, Obstverluste und Emissionen reduzieren und Verzicht auf Abfall aus fossilem Plastik bis 2025.Dole Worldwide Packaged Foods hat Dr. Lara Ramdin zum Chief Innovation Officer ernannt, die Innovationskraft des Unternehmens weiter gestärkt, um die Umsetzung des Dole Promise, das den Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln weltweit verbessern will, zu ermöglichen.Dr. Ramdin, die auf dem Dole-Campus in Westlake Village, Kalifornien, USA, tätig sein wird, weist eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung und Innovation auf und war weltweit in führenden Unternehmen wie Unilever, Estee Lauder und Molson Coors Beverages Company tätig. Nach ihrem Studium der Angewandten Biologie an der University of Cardiff promovierte sie an der University of Southampton in Immunologie. Sie hatte leitende Positionen im Bereich F&E/Innovation inne und war zuletzt als Beraterin für kleine Unternehmen und Start-ups tätig. Dr. Ramdin ist eine leidenschaftliche Innovatorin. Sie praktiziert Design Thinking und ist Ausbilderin in diesem Bereich. Für sie ist das Einfühlungsvermögen der Schlüssel, um neuartige Lösungen zu finden. Sie setzt sich mit Leidenschaft für junge Frauen in den MINT-Fächern ein und hat entsprechende Mentorenrollen in den Organisationen The Girls' Network und 1MMentors sowie als Sponsoring-Direktorin und Vorstandsmitglied in der gemeinnützigen Organisation Irish Film London.Pier Luigi Sigismondi, Präsident von Dole Packaged Foods, LLC, erklärte heute, dass die Ernennung von Dr. Ramdin das Bestreben von Dole unterstreiche, zu einem nachhaltigen und angesehenen Wellness- und Ernährungsunternehmen zu werden, das die vielen Herausforderungen des aktuellen unsicheren Umfelds meistern kann."Mehr denn je müssen wir jetzt neue Lösungen und neue Ansätze für die steigende Nachfrage nach gesunden, erschwinglichen Lebensmitteln entwickeln, die sowohl die heutigen als auch künftige Generationen ernähren werden. Lara hat sich einen beneidenswerten Ruf als strategische Innovatorin erarbeitet. Sie ist in der Lage, etablierte Denkmuster in Frage zu stellen, um neue Möglichkeiten und Produkte zu erschließen. Wir sind darum bemüht, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, mehr Verbraucher mit nahrhaften Produkten zu versorgen und Verpackungen auf fossiler Basis abzuschaffen. In diesem Kontext werden ihr Talent und ihre Erfolgsbilanz unseren Innovationsbemühungen eine zusätzliche Dynamik verleihen."Dr. Ramdin, die Herrn Sigismondi als wichtiges Mitglied seines Kernführungsteams direkt unterstellt sein wird, drückte ihre Freude darüber aus, bei Dole einzusteigen und zu einer sinnvollen Mission wie nachhaltige Ernährung und Null Abfall beitragen zu können sowie die treibende Kraft hinter den Innovationen in diesen Bereichen zu sein."Ich bewundere die Werte von Dole und die Bereitschaft des Unternehmens, Marken aufzubauen, die den Menschen und dem Planeten zugutekommen und gleichzeitig nachhaltige Erträge für alle Beteiligten generieren. Besonders interessant finde ich die Innovationsagenda und das Engagement von Dole (und Pier Luigi) in diesem Bereich. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen dabei zu helfen, seinen Plan zu verwirklichen und seine Vision zu realisieren", sagte Dr. Ramdin.Herr Sigismondi weist darauf hin, dass die Ernennung von Dr. Ramdin kurz nach der Ernennung eines weiblichen "All-Star"-Führungsteams für die Produkt- und Kategorieentwicklung erfolgt, das eng mit Dr. Ramdin zusammenarbeiten wird. Kimberly Galante wurde in die internationale Produktentwicklung berufen und Peewee Dizon hat jetzt die Leitung der internationalen Kategorientwicklung. Herr Sigismondi bringt die wichtigsten Führungsteams an einen Tisch, um gemeinsam an der Einlösung des Anfang des Jahres eingeführten Dole Promise zu arbeiten.Informationen zu Dole Packaged Foods, LLCDole Packaged Foods, LLC, ist ein Weltmarktführer für den Anbau und den Ankauf von Früchten für Fruchtsnacks und andere gesunde Snacks sowie deren Vertrieb und Vermarktung. Dole bietet ein umfassendes Spektrum an verpackten und lagerungsfähigen Früchten, gefrorenen Früchten, getrockneten Früchten sowie Säften. Das Unternehmen beachtet in sämtlichen seiner Betriebe immer vier Grundprinzipien für Nachhaltigkeit: Wassermanagement, der CO2-Fußabdruck, Gesundheit der Böden und Abfallvermeidung. 