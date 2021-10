Dolby LaboratoriesAktie: Der absolute Knall!

Für die Aktie Dolby Laboratories aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.10.2021, 16:24 Uhr, ein Kurs von 88.83 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Dolby Laboratories auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32,09 und liegt mit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 148,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dolby Laboratories auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dolby Laboratories zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Dolby Laboratories-RSI ist mit einer Ausprägung von 49,24 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 70,76, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".