DolCas Biotech gewährt exklusive weltweite Lizenz für BCM-95®

DolCas Biotech vereinbart Lizenzierung mehrerer bekannter Marken,einschließlich BCM-95®, an Arjuna NaturalsLanding, New Jersey (ots/PRNewswire) - DolCas Biotech und ArjunaNaturals haben am 1. März 2019 einen exklusiven weltweitenMarkenlizenzvertrag abgeschlossen, unter dessen Bedingungen DolCasseine Marke BCM-95® und andere im Besitz von DolCas befindlichenMarken, einschließlich der Marken Biocurcumax® und Biocurcumin®, anArjuna Naturals lizenziert. Die Bedingungen dieses Lizenzvertrageswurden öffentlich beim Markenamt beurkundet. Unter dem Lizenzvertragerhält DolCas für bestimmte von Arjuna verkaufte ProdukteLizenzgebühren.Die Marke BCM-95® wurde im Jahr 2007 von DolCas etabliert. DolCasBiotech hat mehr als 10 Jahre lang unter den im Besitz von DolCasbefindlichen Marken Produkte des in Indien ansässigen HerstellersArjuna Naturals vertrieben. Diese Geschäftsbeziehung schloss Curcuminsowie Produkte mit ätherischen Ölen ein, deren Vertrieb ehemals durchDolCas unter seiner Marke BCM-95® erfolgte.Die Produkte der Marke BCM-95® wurden von mehr als 45 klinischenStudien gestützt und erhielten hinsichtlich ihrer Sicherheit sowohldie Zulassungsbezeichnung "Selbstbestätigte GRAS" als auch eineAntwortbestätigung "Keine Fragen" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2392758-1&h=2692304390&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2392758-1%26h%3D3367545224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fda.gov%252Fdownloads%252FFood%252FIngredientsPackagingLabeling%252FGRAS%252FNoticeInventory%252Fucm571073.pdf%26a%3D%2527No%2BQuestions%2527%2Bresponse&a=%E2%80%9EKeine+Fragen%22) von der FDA. DieseProdukte waren auf dem Markt sehr erfolgreich, und DolCas ist davonüberzeugt, dass dieser Lizenzvertrag den Erfolg diesesProduktangebots auch zukünftig weiter steigern wird.Der Markt für Curcumin/Gelbwurz befindet sich weiterhin in derEntwicklung und bietet Aussichten auf ein kräftiges Wachstum bis zumJahr 2027. Obwohl DolCas bestimmte Marken an Arjuna Naturalslizenziert hat, bleibt DolCas weiterhin voll auf dem Markt engagiertund ist von den Zukunftsaussichten des Unternehmens begeistert. Aufder Grundlage seiner Mission, einzigartige, zum natürlichenWohlbefinden der Verbraucher beitragende Produkte zu schaffen, aufden Markt zu bringen und dann energisch zu unterstützen, wird sichDolCas auch zukünftig für die Investition in und die weitereVerbesserung seiner erfolgreichen und soliden Forschungsprogramme undumfassenden regulatorischen Profile für neue und innovative Produkteengagieren. Im Zuge des Eintritts des Unternehmens in das nächsteJahrzehnt seiner Geschäftstätigkeit entwickelt DolCas neue Produkte,die erneut Innovation auf dem Markt vorantreiben werden.Pressekontakt:Ronnie Anne De Pasquale+1-973-448-2801 x 213Original-Content von: DolCas Biotech, übermittelt durch news aktuell