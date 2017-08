Dokumentenmanagement sicher machen: Verwaltung gemäß DSGVO und GoBD

Ostfildern (ots) - Im ERP mit integriertemDokumentenmanagement-System liegen die Daten sicherIm August findet ein Rentner in Frankfurt mehr als 200Aktenordner, entsorgt zwischen einem Friedhof und einerKleingartenanlage (https://tinyurl.com/y9czvcja). Die Unterlagen sindvertraulich und sensibel, nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO) eine Katastrophe, die teuer werden kann. Unternehmer, vorallem auch kleine und mittelständische Firmen, sollten daher auf eindigitales Dokumentenmanagement umstellen, im Idealfall alsBestandteil eines ERP-Systems. "Entscheidend ist die vollständige,indexierte und revisionssichere elektronische Archivierung. Mit einerSoftwarelösung wird das komplett erfüllt und entspricht nicht nur denRegeln der GoBD*, sondern auch der Datenschutz-Grundverordnung",erklärt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. Das StuttgarterSoftwarehaus rüstet vor allem produzierende Betriebe mit FEPA aus,einem ERP-System State of the Art. Mit einem integriertenDokumentenmanagementsystem (DMS) erweitert Planat die Lösung zu einemelektronischen Archiv.Vor Zugriff geschütztDie europäische Datenschutz-Grundverordnung DSGVO macht den"Unbefugten" zum teuersten Mitarbeiter von Unternehmen. "EinMitarbeiter, der in personenbezogene Daten Einblick hat, obwohl erdiese spezifischen Informationen für seine Tätigkeit nicht benötigt,kann teuer werden. Die Bußgelder gemäß DSGVO betragen bis zu vierProzent vom erwirtschafteten Jahresumsatz", warnt Christian Biebl. Daein ERP-System zur Verwaltung der Ressourcen und Prozesse definierteRollen und Zugriffsrechte hat, ist die Dokumentenverwaltung innerhalbvon FEPA dem untergeordnet. Damit kann auch nur zugreifen, wer dasRecht auf einen Zugriff hat. Die sich noch weiter digitalisierendeZukunft, abgekürzt unter dem Sammelbegriff Industrie 4.0, macht dieNutzung einer papierarmen Unternehmensverwaltung zudem nötiger dennje. Über ein effizientes Dokumentenmanagement sowie ein tiefprozessual verankertes ERP-System haben Unternehmen viel derVorarbeit bereits geleistet.Effizientere ProzesseIm Jahr 2016 ergab eine IDC-Studie zum Thema "Print & DocumentManagement", dass die Suche nach Dokumenten einer der größtenEffizienzkiller im Unternehmen ist. 42 Prozent der Befragten habenhier Probleme, ebenso problematisch ist die gesetzeskonformeArchivierung (36 Prozent) der Dokumente. "Die Datenhaltung zwischenAktenordner, Ablagekorb und File Server kann in einemGeschäftsbetrieb für Fehler und immense Ineffizienz sorgen. Wirerleben häufig, dass sich bei Einsatz von FEPA gemeinsam mit demDMS-Modul die Produktivität im zweistelligen Prozentbereich erhöht",analysiert der Planat-Geschäftsführer Christian Biebl. Daher seienUnternehmen gut beraten, sich rechtzeitig auf die digitale Zukunfteinzustellen - und sich damit zudem noch Wettbewerbsvorteile zusichern.* Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung vonBüchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowiezum DatenzugriffDie Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Pressekontakt:KontaPLANAT GmbH, Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (beiStuttgart), Deutschland, Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49(0)711-16756-99, E-Mail: software@planat.de, Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Deutschland, Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290, E-Mail:team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell